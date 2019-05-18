Отпуск в Тбилиси. Как поехать в Грузию и не опьянеть от гостеприимства

Поездку в Грузию я запланировала еще в январе. Лишь купив билеты, узнала, что в этой стране отмечен рост заболевания свиным гриппом. Отказаться от желанных планов или рискнуть — вопрос, который не давал покоя до самого вылета.

Честно признаюсь, когда я ступила на грузинскую землю, все страхи и опасения развеялись.

Как купить билет за полцены

Из Бишкека в Тбилиси нет прямого рейса, ближайший — из Алматы. В январе перелет одного взрослого с ребенком обошелся в 42 тысячи сомов.

Добраться до Алматы не составляет труда. Можно уехать с автовокзала за 350-500 сомов или поймать машину на кыргызско-казахской границе. Единственный нюанс — закладывайте время с запасом. Таксисты пользуются тем, что человек может опоздать в аэропорт, поэтому и ломят втридорога. Средняя цена — 1 тысяча сомов с человека. Нам удалось сторговаться за 600 сомов. С этим же таксистом договорились, что он встретит по возвращении в Алматы. Это наиболее приемлемый вариант, так как частным извозчикам без патента не разрешают брать пассажиров в аэропорту Алматы. Пришлось бы вызывать такси до автовокзала «Сайран», а оттуда уже добираться до границы.

На майские праздники авиакомпания сделала 50-процентные скидки на перелеты. Купить билет Алматы — Тбилиси — Алматы на одного человека можно было за 18 тысяч сомов, но акция действовала несколько дней, а после нее цены стремительно пошли вверх.

Пешком быстрее

С перемещением по Тбилиси не возникло никаких сложностей. Прилетели мы около 23.00, а уехали из аэропорта на обычном рейсовом автобусе, который курсирует в летнее время круглосуточно, каждые полчаса. Стоимость проезда — 50 тетри.

Один грузинский лари — 25,45 кыргызских сома.

Трамваев и троллейбусов в Тбилиси нет с 2006 года. В городе работают автобусы и маршрутки, есть также фуникулер и канатная дорога. Информационные табло на остановках в основном на грузинском и английском языках. Молодежь практически не говорит на русском, а люди старшего поколения охотно вступают в диалог.

Для оплаты проезда в метро используется только карта Metromoney, которая стоит 2 лари. Ею же можно оплатить поездку в автобусе и маршрутке. Оплату принимают и монетками. Кондуктор в автобусе любезно поможет разобраться с валидатором, подскажет, на какой остановке выйти, и проведет мини-экскурсию по городу.

Поездки в общественном транспорте Тбилиси увлекательны. Пассажиры не просто подскажут нужную остановку, но и будут наперебой спорить друг с другом о наиболее удобном маршруте к нужному вам объекту, несмотря на то, что вы спросили лишь, где выйти.

Метро в Тбилиси связывает центральную часть города с железнодорожным вокзалом и автовокзалами «Дидубе» и «Ортачала», откуда можно самостоятельно уехать в Боржоми, Бакуриани, Мцхету, Степанцминду, Кутаиси, Гори, Батуми. Оно не такое помпезное, как, например, в Москве, но простое в использовании, без сложных затяжных переходов.

Пользоваться канатной дорогой для подъема на крепость Нарикала от парка Рике неудобно. Задолго до открытия выстраивается огромная очередь. Быстрее подняться пешком, тем более виды по горным тропам завораживают своей красотой.

Несмотря на то что канатная дорогая входит в систему общественного транспорта Тбилиси, по большому счету это туристическая достопримечательность.

А вот прокатиться на фуникулере на гору Мтацминда стоит, хотя там такие же многочасовые очереди. Чтобы попасть в парк, нужно купить отдельную карту за 2 лари.

Стоимость проезда на фуникулере — 3 лари. Если выйти на средней станции «Пантеон», за поездку наверх нужно будет снова заплатить 3 лари.

На средней станции расположены церковь Святого Давида и кладбище, на котором покоятся известные личности. Например, тут погребен русский писатель Александр Грибоедов.

Фуникулер построила в 1905 году бельгийская компания по заказу тбилисских властей. После трагических событий 1990-го, когда на канатной дороге, проложенной недалеко от фуникулера, оборвался трос, развлечения на горе Мтацминда практически прекратились.

Ползущий вверх по склону горы вагончик с туристами — зрелище впечатляющее. Угол наклона составляет 32-38 градусов.

В самом парке много аттракционов, но отдыхающие устремляются к колесу обозрения и знаменитым шашлычным. Ильф и Петров окрестили гору Мтацминда «ресторанной», куда Остап Бендер с Кислярским поднимались прямо к звездам.

Правила грузинского застолья

Голодным в Тбилиси остаться невозможно. Даже если у вас нет денег, сытный обед с бокалом домашнего вина вам гарантирован. Грузины то и дело зазывают туристов пропустить один-другой бокал белого полусухого. Кстати, на традиционных грузинских застольях отдают предпочтение белому вину, а полюбившееся многим туристам красное полусладкое «Киндзмараули» называют «компотом».

Грузины развеяли и миф о том, что пить нужно алкоголь начиная с низшего градуса. Дегустация на винном заводе начинается с 53-градусной чачи.

Еще одна традиция — каждый тост завершать громогласным «Гаумарджос!», это пожелание здоровья всем присутствующим.

Кахетия — главный виноградник Грузии. Грузины говорят: если ты живешь в Кахетии, ты не можешь не выращивать виноград и не делать из него вино. Местные жители охотно делятся секретами виноделия, приглашают на бесплатную дегустацию, дают с собой.

Экскурсия в Кахетию с бесплатной дегустацией обойдется в 50 лари.

Поверьте, если грузин угощает, он никогда не потребует оплаты. Если дегустация бесплатная, будьте уверены, что с вас не возьмут денег. Вино будет литься рекой, где бы вы ни находились — на прогулке в парке, в частных двориках или обменном пункте, — вам обязательно предложат выпить домашнего вина. Отказать — большое неуважение, так же как оставить напиток в роге — кханци. Когда выпьете, его обязательно нужно перевернуть и продемонстрировать, что он опустошен до последней капли.

Грузины искренне рады гостям и выставят на стол самые лучшие угощения — хачапури, лобио, сациви, кебаб, шашлык, оджахури и, конечно же, хинкали. С вином здесь продают хлеб и мороженое, а в качестве закуски подают маринованные цветки клекачки — джонджоли. Растение является эндемиком Кавказа и занесено в Красную книгу.

Многие рестораны проводят для туристов бесплатные мастер-классы по лепке хинкали, а за городом можно самому испечь традиционный хлеб — шоти. Есть поверье, что хлеб любит, когда во время его приготовления поют. Только в этом случае он получается хрустящим и ароматным.

В любом тбилисском ресторане будет отменная еда, но есть несколько заведений, которые нужно посетить из-за местного колорита и вековой истории.

«Воды Лагидзе» — знаменитый лимонад. Завод, построенный в 1927 году, работает по сей день. Директором является внук изобретателя сиропов Митрофана Лагидзе — Торнике Лагидзе. В кафе можно не только попробовать лимонад пяти видов, но и поесть горячие хачапури. Одно из самых посещаемых мест — кафе «Воды Лагидзе» на проспекте Шота Руставели и в храме Цминда Самеба.

Один стакан прохладительного напитка обойдется в 2 лари. Средняя цена за хачапури — 10 лари.

На звание лучших в изготовлении хинкали претендуют многие рестораны Тбилиси. Действительно, хинкали везде готовят идеально, но, перепробовав ни один десяток, мы пришли к мнению, что лучшие — в кафе «Вельяминов» или «Хинкальная № 1» по улице Дадиани, 8.

Практически во всех тбилисских ресторанах порция состоит из пяти хинкали. В «Хинкальной № 1» — из десяти. Купить меньше не получится. Стоимость одного хинкали — 0,8 лари.

Ни одно застолье в Грузии не обходится без шашлыка. Каждый повар готовит его по-своему, используя различные маринады и специи. Есть табу — к приготовлению никогда не допускают женщин.

Шашлык мы ели в дорогих ресторанах и простых кафе и пришли к выводу, что самый вкусный шашлык в уличном фургоне в Мцхете. Кстати, здесь мы встретили певца Иракли, который обедал в компании друзей. Это как один из показателей высокого качества шашлыка. Местные жители часто покупают шашлык здесь.

К тому же цена за порцию вдвое ниже, чем в кафе, — всего 7 лари. В эту же стоимость включены лаваш и соусы.

Платный лифт и ключ под ковриком

Планировать отпуск в Грузии следует заранее. По крайней мере, забронировать жилье. Выбор здесь огромный — от дорогих отелей до дешевых хостелов, но в сезон можно не успеть выкупить понравившийся вариант. Мы забронировали двухкомнатную квартиру в старом городе на неделю за 8,5 тысячи сомов, воспользовавшись сервисом Airbnb.

Фото 24.kg. Отпуск в Тбилиси

С девятого этажа многоэтажки открывался шикарный вид на старый город.

Удивил один нюанс — лифты в Тбилиси платные.

Подъем стоит 10 тетри, а спуск бесплатный. Собранные деньги расходуют на содержание лифтов. Те, кто не хотят платить, ходят пешком или пользуются хитростями — ждут, когда кто-то из соседей заплатит, или звонят домочадцам, чтобы они вызвали лифт наверх.

Хозяин квартиры постоянно был с нами на связи и объяснил, как добраться к дому, как воспользоваться лифтом. Мы ожидали, что он встретит нас в квартире и передаст ключи, но он оставил их под ковриком у входа. К слову, при выезде он снова попросил положить ключ под коврик. Вот что значат грузинское радушие и доверие.