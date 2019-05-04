В Бишкеке пройдет VII фестиваль образования

В Бишкеке 4-5 мая пройдет VII фестиваль образования «Цифровое поколение Кыргызстана: ИКТ в образовании и IT-образование». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, гостей мероприятия ждут мастер-классы по робото-, радиотехнике и электронике, программированию, астрономический клуб «Созвездие», «Юный механик», студия «Занимательная физика».

На фестивале выступят эксперты по IT-технологиям, пройдет выставка IT-образовательных услуг, спектакль «Красавица и чудовище» и выступления детских творческих коллективов.

Мероприятие пройдет в Дубовом парке.