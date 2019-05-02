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Общество

Участковые вынуждены покупать канцелярские товары и бензин за свой счет

Часто участковые инспекторы вынуждены приобретать канцелярские товары и ГСМ за свой счет, также использовать личный транспорт и бензин. К такому выводу пришли авторы исследования «Присутствие милиции в жилмассивах Бишкека», которое провел гражданский союз «За реформы и результат» при поддержке Управления ООН по наркотикам и преступности, сообщила пресс-служба союза.

По ее данным, опрошены жители десяти жилых массивов в разных районах столицы.

Мы выявили взаимосвязь: чем дольше инспектор по делам несовершеннолетних или участковый уполномоченный работает на одном участке, тем более положительные оценки его работе дает местное население.

Сопредседатель гражданского союза Тимур Шайхутдинов

«Это связано с тем, что у сотрудника, который прослужил больше года на одной территории, больше информации о проблемах сообщества, чем у того, кто проработал здесь меньший срок», — говорит он.

Самой серьезной проблемой, по мнению опрошенных жителей и представителей местного самоуправления, остается частая сменяемость участковых. Такая ситуация — системная проблема и характерна для всей страны. Она связана с высокой текучестью среди этой категории сотрудников.

Еще одна проблема — иногда трудно застать участкового на месте. Жители жалуются, что часто милиционеров отправляют в оцепление, либо они проводят много времени на совещаниях.

Отмечается и плохое обеспечение отделений милиции. Часто участковые вынуждены приобретать канцелярские товары и ГСМ за свой счет, использовать личный транспорт и бензин. Кроме того, на работе участковых сказываются низкая заработная плата и условия труда.

По данным исследования, широкое распространение участковых пунктов милиции — важный шаг для сближения с жителями, большинство таких пунктов представляют собой железные контейнеры, в которых некомфортно ни зимой, ни летом.

Отчетные встречи, которые участковые должны проводить раз в три месяца, в реальности чаще всего проводятся раз в год и носят формальный характер.

Впрочем, есть и положительные моменты, которые отмечаются в документе. Если ранее нередко одному сотруднику приходилось работать с населением до 10 тысяч человек, то сейчас на одном административном участке в столице проживает в среднем 3 тысячи 831 человек, что соответствует нормативам МВД. Кроме того, наблюдается большая открытость столичной милиции к общественным инициативам, направленным на взаимодействие в целях профилактики.
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