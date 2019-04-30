Верховный суд сократил срок Садыру Жапарову

Срок лишения свободы экс-депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова сократили на 1,5 года. Решение принято сегодня в Верховном суде.

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Судебная коллегия изменила срок бывшему нардепу с 11,5 года до 10 лет.

Напомним, что суды всех инстанций приговорили экс-депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. Бывшего парламентария осудили по статье 227 «Захват заложника» УК КР.

Адвокаты в связи со вступлением в силу новых редакций Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов требовали максимально сократить срок.