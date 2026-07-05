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Техноблог

В Швейцарии успешно протестировали железную дорогу на солнечных панелях

В Швейцарии успешно завершились тесты «солнечной железной дороги», разработкой которой уже заинтересовались в других странах. Об этом сообщает Euronews.

Стартап Sun-Ways предлагает питать железнодорожные составы с помощью специальных солнечных панелей, установленных прямо на путях между рельс.

Euronews
Фото Euronews. В Швейцарии успешно протестировали железную дорогу на солнечных панелях

В сентябре такие панели установили на участке железной дороги длиной 100 метров близ швейцарского Бютта. Предполагалось, что эксперимент будут проводить в течение трех лет, но уже сейчас его результаты признаны настолько обнадеживающими, что власти региона рассматривают установку такой системы на постоянной основе, говорится в статье.

С начала работы «солнечной железной дороги» 48 панелей на заданном участке выработали около 16 тысяч киловатт-часов энергии — примерно столько за год потребляет домохозяйство, в котором освещение, подогрев воды, отопление и бытовая техника работают на электричестве.

Эксперты говорят, что у «солнечной железной дороги» есть и слабые места. Например, солнечные панели традиционно располагают под углом до 35 градусов, что увеличивает их КПД. На железнодорожном полотне их так не поставить, но разработчики уверяют, что из-за отсутствия наклона потери выработки энергии панелями составляют лишь 10 процентов.

Другая проблема — загрязнение панелей. Предлагается оснастить концы подвижного состава специальными щетками.

У Международного союза железных дорог есть и другие опасения по поводу проекта. Установка солнечных панелей на путях ведет к повышенному риску возгораний из-за возможного появления на них микротрещин. Кроме того, блики от панелей могут отвлекать машинистов.  

При этом Sun-Ways уже подписала соглашение о сотрудничестве с компанией из Италии, которая взаимодействует с национальным оператором железнодорожной инфраструктуры Rete Ferroviaria Italiana. Также стартап получил согласие властей на установку солнечных панелей в Южной Корее и ведет переговоры с фирмами из Нидерландов, Китая, Индии и Сингапура.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/380780/
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