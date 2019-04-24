Продажа детей в Бишкеке. Усыновителю не дали никаких документов

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается процесс по делу о продаже детей. В качестве свидетеля была допрошена Светлана Брыкова. Она является опекуном проданного ребенка.

Свидетель пояснила, что в 2018 году она решила усыновить ребенка, от которого отказалась мать. В 4-м роддоме она наблюдалась в кабинете УЗИ, где попросила врача сообщить об отказнике.

«Я попросила врача по имени Назира сказать мне об отказнике. Среди подсудимых ее нет. Я дала ей номер телефона. Через некоторое время, когда я была в России, Назира мне позвонила, сказала, что в их роддоме родился ребенок, от которого отказалась мама. Она спросила, готова ли я усыновить его, я ответила утвердительно. После я сказала, что ребенка заберут мои родители, и спросила, как это будет выглядеть документально. Она ответила, что полностью поможет с документацией и законным усыновлением», — сказала Светлана Брыкова.

Свидетель добавила, что $2 тысячи 800 передала врачу через свою маму. Однако позже, когда Светлана Брыкова пришла в роддом, медик дала лишь справку.

«Я приехала к роддому в середине мая. Когда взяла документ, оказалось, что это медицинская справка на фирменном бланке с гербовой печатью. Там было написано, что ребенка родила я, указано все, и пол ребенка. Мне объяснили, что это лишь формальность. У меня сомнений даже не было. Когда обратилась в посольство, там сначала сказали, что запрос из роддома не пришел, потом позвонили, сказали, что свидетельство о рождении готово. Когда я приехала, меня задержали», — пояснила Светлана Брыкова.

Напомним, что милиционеры задержали врачей, подозреваемых в продаже детей в Бишкеке. По данным МВД, установлено три факта продажи младенцев. Медики не только продавали детей, но и помогали делать новым родителям свидетельства о рождении.