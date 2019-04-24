Продажа детей в Бишкеке. Благодарность за ребенка составила $2,8 тысячи

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается процесс по делу о продаже детей. В качестве свидетеля была допрошена Надежда Брыкова.

Свидетель рассказала, что ее дочь Светлана не может иметь детей. В мае 2018 года она позвонила и сказала, что если женщина отказалась от ребенка, то его можно забрать.

«Дочь на тот момент была в России. Она дала номер телефона женщины по имени Назира. Я позвонила, мы договорились о встрече. 5 мая я забрала ребенка, он был азиатской внешности. Через две недели дочь приехала. Светлана познакомилась с Назирой в 4-м роддоме. Я в конверте отдала благодарность. В конверте было $2,8 тысячи. Моей дочери дали справку с печатью о том, что она родила. Дочь отказалась от этого документа, потом мы оформили опекунство как положено», — рассказала Светлана Быкова.

Напомним, что милиционеры задержали врачей, подозреваемых в продаже детей в Бишкеке. По данным МВД, установлено три факта продажи младенцев. Медики не только продавали детей, но и помогали делать новым родителям свидетельства о рождении.