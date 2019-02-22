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Общество

У Алмазбека Атамбаева открылись глаза. Он будет избавляться от подхалимов

Лидер СДПК Алмазбек Атамбаев рассказал сегодня журналистам, какие изменения ждут партию.

Экс-президент страны порадовался, что в политической организации остались проверенные партийцы, а подхалимы и те, кто вступал в партию ради депутатских мандатов и карьерного роста, вымываются.

По словам Алмазбека Атамбаева, он не будет официально всегда во главе партии. 

Он также признался, что как президент сделал достаточно ошибок, а теперь глаза у него на многое открылись.

«Проверенные партийцы сохранят дух партии. Это социальная справедливость, желание построить социальное государство. Наша партия, слава Богу, очищается от тех, кто вступал в нашу партию ради мандата и каких-то материальных ценностей», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Официальный представитель партии Кундуз Жолдубаева в свою очередь отметила, что СДПК пережила системный кризис, но сегодня вступила на новый уровень партийного строительства.
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