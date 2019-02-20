Выборы главы ОТРК. Документы всех 19 кандидатов прошли проверку на подлинность

Завершился второй этап конкурса на должность главы ОТРК. Об этом 24.kg сообщили в секретариате наблюдательного совета телерадиокорпорации.
На этапе приема документов наблюдательный совет забраковал троих участников: Элдара Аттокурова, у которого при подаче заявки отсутствовали автобиография, программа развития ОТРК и гарантийное письмо. Болокбая Шеримбекова, у него не было копии паспорта, гарантийного письма и заверенной копии трудовой книжки. Отсеяли представители НС и Жылдыз Мусулимову. Она не представила копию паспорта и гарантийное письмо.
В НС ОТРК 15 человек, то есть фаворит гонки должен получить не менее 10 голосов. Если никто из конкурсантов не победит, в течение месяца совет объявляет новый набор.
Претендент не может занимать должности в общественно-политических и религиозных организациях. Гендиректор ОТРК избирается на четыре года.