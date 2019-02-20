Пишите эссе о герое. Кыргызстанские школьники могут выиграть путевку в Швейцарию

В Кыргызстане запущен Международный молодежный конкурс сочинений эпистолярного жанра. Об этом 24.kg сообщили в ГП «Кыргызпочтасы».

Конкурс проходит в рамках 48-го Международного молодежного конкурса сочинений эпистолярного жанра под эгидой Всемирного почтового союза. Заявки принимаются до 2 апреля.

К участию приглашаются школьники не старше 15 лет. Сочинения на тему «Напиши о своем герое» принимаются на кыргызском и русском языках.

Победитель международного конкурса сможет выиграть путевку в Швейцарию.

Эссе должны направляться заказным путем в стандартных конвертах через почтовые отделения связи в адрес районных и городских филиалов ГП «Кыргызпочтасы» по месту жительства с пометкой на конверте «Эпистолярный конкурс ВПС». Нужно указать Ф. И. О., адрес проживания участника и его электронной почты, номер телефона.

Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться здесь.