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Общество

Шум вокруг «резиновых» куриных яиц из Китая. Эксперты не нашли подтверждения

Искусственных куриных яиц в продаже не нашли. Об этом журналистам сообщил директор Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калысбек Жумаканов.

По его словам, по результатам предварительной экспертизы все яйца, изъятые у продавцов мини-рынка «Арча» в Оше, оказались натуральными.

Ранее в социальных сетях житель Оша распространил видео, в котором показал якобы искусственное яйцо с «резиновым» желтком, предположив, что такой продукт завозят в Кыргызстан из Китая.

«Мы нашли героя видео, который якобы купил поддельные яйца. У продавца мы также изъяли продукцию и отправили на экспертизу. По словам продавца, яйца доставили из Иссык-Кульской области. Автор ролика не смог предоставить нам яйцо, которое он демонстрировал на видео. Ни в партии, изъятой у продавца для экспертизы, ни у других торговцев на рынке «Арча» мы подобных продуктов не нашли», — сказал чиновник.

По данным Калысбека Жумаканова, из Китая в Кыргызстан куриные яйца не поступают вообще.

«К нам поступают куриные яйца из стран ЕАЭС и Узбекистана», — отметил он.

В 2018 году Кыргызстан импортировал 24 миллиона яиц из стран ЕАЭС.
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