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Общество

Кыргызстанец впервые победил на Международном московском конкурсе хореографии

Кыргызского театра оперы и балета
Фото Кыргызского театра оперы и балета

Ведущий солист Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева Фарух Садыркулов впервые в истории хореографии Кыргызстана занял первое место на Международном московском конкурсе классической, современной сценической и народно-сценической хореографии DANCEMOSСOW. Об этом сообщила руководитель пресс-службы театра Елена Мягкова.

По ее данным, конкурс был организован по инициативе Института театрального искусства и лично его бывшего президента и художественного руководителя, народного артиста СССР, лауреата государственных премий Иосифа Кобзона.

Ежегодно в конкурсе принимают участие молодые таланты — выпускники государственных хореографических училищ, школ, колледжей и лицеев, артисты профессиональных и любительских коллективов, ансамблей и театров танца из самых разных регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

Как отмечает Елена Мягкова, конкурсная программа была подготовлена с тем расчетом, чтобы артисты смогли продемонстрировать все грани своего таланта и мастерства.

Фарух Садыркулов покорил сердца строгого жюри, среди которых были прославленные мастера — народные артисты СССР Светлана Адырхаева, Борис Акимов, народная артистка России Марина Леонова.  

Фарух Садыркулов — выпускник Академии русского балета имени А.Я. Вагановой, сын талантливого кыргызского танцовщика, заслуженного артиста республики Досмата Садыркулова. В творческой биографии солиста — работа в Moscovcityballet, «Астана опера». В репертуаре исполнителя сольные партии в спектаклях русской, зарубежной и национальной классики, в балетах «Лебединое озеро», «Баядерка», «Спартак», «Корсар», «Чолпон», «Бахчисарайский фонтан», «Щелкунчик», современная хореография в постановке Бориса Эйфмана «Роден» и Максата Сыдыкова «Люди и звери».

Фарух Садыркулов — лауреат престижных международных конкурсов артистов балета в России, Казахстане и Южной Корее.
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