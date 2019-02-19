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Общество

Экспертиза не нашла враждебных высказываний в словах Темира Болотбека

Комплексная комиссионная филолого-политологическая экспертиза не нашла враждебных высказываний в словах Темира Болотбека. Об этом 24.kg сообщил адвокат Жыргалбек Бабаев.

По его словам, результаты ранее проведенной экспертизы полностью отменили.

«Судебное заседание назначено на 25 февраля. Комплексная комиссионная филолого-политологическая экспертиза показала, что в словах моего подзащитного нет призывов к межрасовой и межрегиональной вражде», — сказал Жыргалбек Бабаев.

Напомним, в январе 2018 года пользователь социальной сети Facebook Темир Болотбек предложил «фанатам совка свалить в Рашку». Темира Болотбека возмутило, что другой пользователь социальной сети известный журналист Дина Маслова восхитилась домами советской постройки.

Позже ГКНБ возбудил уголовное дело по статье «Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды». Темир Болотбек не признал вины.
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