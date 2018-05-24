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Общество

«Валите в Рашку». По делу Темира Болотбека назначили экспертизу его комментария

В Первомайском районном суде Бишкека продолжили рассмотрение уголовного дела в отношении преподавателя КГУСТА Темира Болотбека.

Адвокат подсудимого Жыргал Бабаев заявил ходатайство о назначении комиссионо-комплексной филолого-политологической экспертизы комментария Темира Болотбека в Facebook.

«Эксперт не сделал научного обоснования высказывания моего подзащитного в социальной сети Facebook. Он не сказал, каким научным методом вычислил якобы националистические высказывания, не указал, какой литературой пользовался», — сказал Жыргал Бабаев.

Суд удовлетворил ходатайство адвоката и поручил проведение экспертизы Академии наук с привлечением преподавателей КРСУ и экспертов, указанных защитой.

Напомним, в январе 2018 года пользователь социальной сети Facebook Темир Болотбек предложил «фанатам совка свалить в Рашку». Темира Болотбека возмутило, что другой пользователь социальной сети известный журналист Дина Маслова восхитилась домами советской постройки.

Позже ГКНБ возбудил уголовное дело по статье «Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды». Темир Болотбек не признал вины.
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