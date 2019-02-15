Родственник домогался 15-летней девочки. Суд прекратил разбирательство

Аламединский районный суд прекратил разбирательство уголовного дела в отношении 23-летнего А.у.М., который домогался 15-летней девочки.

В приговоре суда указывается, что обвиняемый, заведомо зная, что его племяннице не исполнилось и 16 лет, обманом вывез ее за город, где стал домогаться.

«Подсудимый сказал девочке, что ее сестра ждет их в центре отдыха «Чункурчак». Девочка согласилась и поехала. Приехав в село Таш-Добо, мужчина в машине стал домогаться племянницы. Спустя несколько дней он увез девочку в Ош. В гостинице мужчина вновь приставал к ней. Судебно-медицинская экспертиза показала, что девственная плева девочки не нарушена. Законный представитель подростка отказалась от поддержания обвинения», — указывается в приговоре. Разбирательство прекращено.