09:05
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Насилие над детьми (181)

Родственник домогался 15-летней девочки. Суд прекратил разбирательство

Аламединский районный суд прекратил разбирательство уголовного дела в отношении 23-летнего А.у.М., который домогался 15-летней девочки.

В приговоре суда указывается, что обвиняемый, заведомо зная, что его племяннице не исполнилось и 16 лет, обманом вывез ее за город, где стал домогаться.

«Подсудимый сказал девочке, что ее сестра ждет их в центре отдыха «Чункурчак». Девочка согласилась и поехала. Приехав в село Таш-Добо, мужчина в машине стал домогаться племянницы. Спустя несколько дней он увез девочку в Ош. В гостинице мужчина вновь приставал к ней. Судебно-медицинская экспертиза показала, что девственная плева девочки не нарушена. Законный представитель подростка отказалась от поддержания обвинения», — указывается в приговоре. Разбирательство прекращено.
Ссылка:
просмотров: 280
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке милиция ищет мужчину, пристававшего к маленькой девочке
Домогавшегося девочки мужчину приговорили к восьми годам колонии-поселения
В Кой-Таше мужчину осудили на 20 лет за домогательство к малолетней девочке
Домогавшегося 12-летней девочки врача приговорили к 21 году колонии
МИД проверяет данные об осужденном за домогательства в Турции кыргызстанце
В Бишкеке домогавшегося девочки мужчину отправили в психбольницу
Если скажешь, зарублю. За домогательства к дочери мужчине дали 20 лет тюрьмы
Названа десятка самых опасных стран для женщин
В Джалал-Абаде педофил получил восемь лет колонии-поселения
Диснеевских принцесс назвали жертвами сексуального домогательства
Популярные новости
&laquo;Безопасный город&raquo;. За&nbsp;полдня камеры зафиксировали 12,6 тысячи нарушений «Безопасный город». За полдня камеры зафиксировали 12,6 тысячи нарушений
&laquo;Безопасный город&raquo;. Почему количество нарушений за&nbsp;ночь изменилось? «Безопасный город». Почему количество нарушений за ночь изменилось?
&laquo;Безопасный город&raquo;. Какая скорость считается нарушением ПДД «Безопасный город». Какая скорость считается нарушением ПДД
&laquo;Безопасный город&raquo;, день второй. На&nbsp;что жалуются водители «Безопасный город», день второй. На что жалуются водители
Бизнес
Beeline: У&nbsp;любви нет даты Beeline: У любви нет даты
E-загранпаспорта Кыргызстана станут одними из&nbsp;самых продвинутых в&nbsp;СНГ E-загранпаспорта Кыргызстана станут одними из самых продвинутых в СНГ
Тариф для всей семьи от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Тариф для всей семьи от Мобильного оператора О!
Выбираем подарки на&nbsp;День влюбленных вместе с&nbsp;MegaCom Выбираем подарки на День влюбленных вместе с MegaCom