Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 17 февраля облачно, без осадков. День увеличился до 10 часов 37 минут. Температура воздуха поднимется днем до +6 градусов.

Памятные даты

День спонтанного проявления доброты

День спонтанного проявления доброты, отмечаемый по всему миру ежегодно 17 февраля, — одна из недавних инициатив международных благотворительных организаций.

Этот праздник ведет свою историю из США, но сегодня уже имеет общемировое значение и отмечается вне зависимости от гражданства, национальности и религиозных убеждений.

Главное в этот день, как призывают организаторы, нужно стараться быть добрым ко всем. И не просто добрым, а добрым безгранично и бескорыстно.

Люди, которые меняли мир

Умер акын Токтогул Сатылганов

В 1933 году в возрасте 68 лет в селе Сасык-Джийде скончался великий кыргызский акын Токтогул Сатылганов.

Он родился в 1864-м в кыштаке Сасык-Джийде Наманганского уезда Суусамырской волости (ныне Токтогульский район) в бедной семье. Его мать Бурма была талантливой и известной в своем округе кошокчу-плакальщицей. Она и стала первой наставницей Токтогула, пробудив в нем желание петь и сочинять.

Токтогул Сатылганов владел всеми жанрами акынского песнетворчества. Он воспитал целую плеяду профессиональных акынов и создал собственную школу.

В 1964 году к столетию писателя выпущен памятный знак, представляющий собой диск с его портретом анфас. В 1965-м учреждена республиканская государственная премия имени Токтогула.

Умер государственный деятель Кусеин Кольбаев

Родился 25 ноября 1908 года в селе Кок-Джар Чуйской области. Кыргызский советский политический, государственный и хозяйственный деятель.

«Первый инженер» — так называли Кольбаева на всех постах, куда бы его ни направляли и ни выдвигали.

В 1953-1971 годах — министр автомобильного транспорта и шоссейных дорог Киргизской ССР.

Фото из интернета. Тоннель через перевал Тоо-Ашуу носит имя Кусеина Кольбаева

Вошел в историю как человек, который развил сеть автомобильных дорог и автотранспортных предприятий, называемых в народе автобазами. Благодаря ему появились дороги республиканского значения Бишкек — Ош, Бишкек — Торугартский перевал, Бишкек — Талас, Балыкчи — Каракол, тоннель через перевал Тоо-Ашуу, мосты через реки Нарын и Ала-Буку.

Умер 17 февраля 1981-го.

У кого намечается той

Узарбек Жылкыбаев

Родился 17 февраля 1974 года в селе Ананьево Иссык-Кульской области. Полномочный представитель правительства в Ошской области.

Уларбек Шаршеев

Родился 17 февраля 1974 года. Председатель Государственной пограничной службы КР.

Куда сходить

Культура

в галерее «Дубовый парк» проходит выставка Каныбека Тойчиева;

«Галерея М» — выставка Сабиджана Бабаджанова «Она»;

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова покажет спектакли «Пятьдесят оттенков Чехова» и «Лесной переполох»;

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева — «Бахчисарайский фонтан»;

«Асанбай-центр» — Central Asia Games Show;

мастер-классы для детей и взрослых.

Куда еще пойти сегодня, смотрите в «Афише».

Спорт

спартакиада «Ден соолук»;

соревнования Indoor Triathlon Cup по триатлону в помещении.

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