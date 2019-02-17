Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 17 февраля облачно, без осадков. День увеличился до 10 часов 37 минут. Температура воздуха поднимется днем до +6 градусов.
Памятные даты
День спонтанного проявления доброты
День спонтанного проявления доброты, отмечаемый по всему миру ежегодно 17 февраля, — одна из недавних инициатив международных благотворительных организаций.
Этот праздник ведет свою историю из США, но сегодня уже имеет общемировое значение и отмечается вне зависимости от гражданства, национальности и религиозных убеждений.
Главное в этот день, как призывают организаторы, нужно стараться быть добрым ко всем. И не просто добрым, а добрым безгранично и бескорыстно.
Люди, которые меняли мир
Умер акын Токтогул Сатылганов
В 1933 году в возрасте 68 лет в селе Сасык-Джийде скончался великий кыргызский акын Токтогул Сатылганов.
Он родился в 1864-м в кыштаке Сасык-Джийде Наманганского уезда Суусамырской волости (ныне Токтогульский район) в бедной семье. Его мать Бурма была талантливой и известной в своем округе кошокчу-плакальщицей. Она и стала первой наставницей Токтогула, пробудив в нем желание петь и сочинять.
Токтогул Сатылганов владел всеми жанрами акынского песнетворчества. Он воспитал целую плеяду профессиональных акынов и создал собственную школу.
В 1964 году к столетию писателя выпущен памятный знак, представляющий собой диск с его портретом анфас. В 1965-м учреждена республиканская государственная премия имени Токтогула.
Умер государственный деятель Кусеин Кольбаев
Родился 25 ноября 1908 года в селе Кок-Джар Чуйской области. Кыргызский советский политический, государственный и хозяйственный деятель.
«Первый инженер» — так называли Кольбаева на всех постах, куда бы его ни направляли и ни выдвигали.
В 1953-1971 годах — министр автомобильного транспорта и шоссейных дорог Киргизской ССР.
Вошел в историю как человек, который развил сеть автомобильных дорог и автотранспортных предприятий, называемых в народе автобазами. Благодаря ему появились дороги республиканского значения Бишкек — Ош, Бишкек — Торугартский перевал, Бишкек — Талас, Балыкчи — Каракол, тоннель через перевал Тоо-Ашуу, мосты через реки Нарын и Ала-Буку.
Умер 17 февраля 1981-го.
У кого намечается той
Узарбек Жылкыбаев
Родился 17 февраля 1974 года в селе Ананьево Иссык-Кульской области. Полномочный представитель правительства в Ошской области.
Уларбек Шаршеев
Родился 17 февраля 1974 года. Председатель Государственной пограничной службы КР.
Куда сходить
Культура
- в галерее «Дубовый парк» проходит выставка Каныбека Тойчиева;
- «Галерея М» — выставка Сабиджана Бабаджанова «Она»;
- Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова покажет спектакли «Пятьдесят оттенков Чехова» и «Лесной переполох»;
- Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева — «Бахчисарайский фонтан»;
- «Асанбай-центр» — Central Asia Games Show;
- мастер-классы для детей и взрослых.
Куда еще пойти сегодня, смотрите в «Афише».
Спорт
- спартакиада «Ден соолук»;
- соревнования Indoor Triathlon Cup по триатлону в помещении.
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