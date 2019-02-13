«Безопасный город», день второй. О дисциплине водителей и пешеходов

В Кыргызстане второй день работают камеры видеофиксации нарушений Правил дорожного движения. Водители отмечают, что порядка на дорогах стало больше. Многие участники движения соблюдают правила не только перед камерами, но и на других перекрестках.

Чудаков, подрезающих, поворачивающих на двойной сплошной, не пропускающих пешеходов, еще много. Но процесс, как говорится, пошел.

24.kg оценило ситуацию в Бишкеке. Да простит нас водитель, которому придет штраф из-за того, что он не пропустил корреспондента на пешеходном переходе.

Только мы выехали на проспект Чуй, как, не доезжая до площади Ала-Тоо, один водитель решил повернуть налево. Его не смутили оживленное движение по проспекту и двойная сплошная линия. Оно и понятно: человеку на «Гелендвагене» чужды общепринятые правила и законы.

Не знакомы с ними и пешеходы. Эта категория участников дорожного движения на особом счету у водителей. Того и жди, что кто-то выскочит на запрещающий сигнал светофора. Нам попалось несколько человек, перебегающих дорогу на красный сигнал.

На Тоголок Молдо — Токтогула нам чудом удалось избежать столкновения с наглым таксистом, который решил повернуть со второго ряда. Жаль, что здесь не оказалось камер видеофиксации.

А вот на перекресток в районе Ошского рынка (пересечение проспекта Чуй и улицы Бейшеналиевой) любо-дорого смотреть. Практически все машины останавливаются перед стоп-линией.

Многочисленные бусики не подрезают друг друга, а терпеливо ждут, когда один высадит пассажиров, и подъезжают по очереди на остановку.

Лишь одна маршрутка № 137 выехала за стоп-линию. Пешеходов тоже пропускают безоговорочно. Да и они соблюдают ПДД.

Многие водители маршруток предупреждают пассажиров, что впредь останавливаться будут только на остановках.

Таксисты дисциплинированнее не стали — они также паркуются на пешеходных переходах.

«Знаю, что нарушаю, — оправдывается таксист. — Но куда деваться? Условий для нас не создано. Парковок в Бишкеке нет. Конечно, наличие камер поможет навести порядок».

«Нужно отрегулировать некоторые светофоры, продлить зеленый сигнал. Из-за этого стало больше пробок, потому что все соблюдают правила и едут в одной полосе», — поддерживает второй таксист.

Читатели 24.kg также подчеркивают, что на пересечении проспекта Чуй и улицы Фучика секция «Поворот налево» горит 5 секунд. На проезд этого перекрестка приходится тратить 15 минут.

Мы проехали перекресток без каких-либо проблем. В левом ряду машин было немного. Правила соблюдают не все, но многие.





На перекрестке Абдрахманова и Жибек Жолу за работой светофора наблюдает сотрудник милиции. Что-то записывает, считает, сверяет. Разговаривать с прессой, к сожалению, он отказался, сославшись на внутреннее распоряжение руководства. Будем надеяться, что к жалобам водителей в ГУОБДД МВД прислушаются.

«На Юнусалиева — Суеркулова ситуация ухудшилась. Водители теперь соблюдают рядность: один ряд поворачивает только налево, а второй — прямо и направо. Возникают заторы. Без камер водители разъезжались быстрее», — считает бишкекчанка Каныкей.

Другой водитель Максат не согласен, что пробок стало больше.

«Безопасный город» — хорошая идея и нужный проект при его полном внедрении в инфраструктуру города. Очевидно, что водители стали дисциплинированнее, особенно водители маршруток и такси. Это, конечно же, косвенно, говорит о том, что раньше они не боялись сотрудников ГУОБДД. Сейчас же человеческий фактор изолирован в цепочке штраф-бюджет. При адекватной установке камер на всех перекрестках Бишкека в перспективе лишь улучшит состояние на дорогах», — надеется он.

Некоторые водители всерьез задумались над тем, чтобы отказаться от использования автомобиля и пересесть на такси или общественный транспорт.

«На такси дешевле, чем платить штрафы. Пешеходы не соблюдают правила, а виноват водитель. Я уже отказалась от машины, — поделилась Мария. — Мы всю жизнь были разгильдяями, за один день сложно научить нас соблюдать правила».