Выборы главы ОТРК. В наблюдательный совет поступила первая заявка

В секретариат наблюдательного совета ОТРК сегодня поступила первая заявка. Но от кого именно, в НС не указали, сославшись на то, что конверты вскроют 18 февраля в 17.00 (время, когда истекает срок приема документов от кандидатов. — Прим. 24.kg), и тогда станут известны имена претендентов на должность генерального директора ОТРК.

Отметим, что на должность главы ОТРК претендует правозащитник Адиль Турдукулов. На днях он подаст необходимый пакет. Пойдет ли на второй срок нынешний глава телеканала Илим Карыпбеков, пока неизвестно.

Кандидат на пост главы ОТРК должен иметь высшее образование, свободно владеть государственным языком, иметь опыт практической руководящей работы не менее пяти лет, знать и понимать принципы работы телевидения и радио, особенности ОТРК.

Претендент не может занимать должности в общественно-политических и религиозных организациях. Гендиректор компании избирается на четыре года.