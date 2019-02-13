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Общество
Сюжет: Смог и вырубка деревьев в Бишкеке (158)

Вы готовы пересесть с авто на общественный транспорт? Опрос

Фото Sputnik Кыргызстан. Автомобильное движение на Южной магистрали Бишкека

Сегодня глава Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Кыргызстана Абдыкалык Рустамов на пресс-конференции заявил, что ведомство займется агитацией среди населения, чтобы люди отказались от автомобилей в пользу общественного транспорта.

По его мнению, именно автомобили загрязняют воздух в Бишкеке.

«Бороться мы не будем. Мы будем агитировать население, чтобы поменьше ездили на машинах. Считаем, это решит проблему, потому что мэрия закупает троллейбусы. Создаются условия для передвижения населения. Как только создадут эти условия, население перестанет ездить на авто», — заявил глава госагентства.

В связи с такой уверенностью чиновника, у 24.kg возник вопрос — насколько готово последовать такому призыву население Бишкека?

Вы готовы отказаться от автомобилей в пользу общественного транспорта?

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