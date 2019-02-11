Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 11 февраля слабый снег. День увеличился до 10 часов 21 минуты. Температура воздуха поднимется днем до +5 градусов.

районы, ограниченные улицами Ибраимова, Осмонкула, Московской, проспектами Жибек Жолу, Чуй; улицами Уметалиева, Ибраимова, Токтогула, проспектом Чуй; улицами Уметалиева, Пушкина, Турусбекова, проспектом Чуй; бульваром Эркиндик, улицами Токтогула, Тыныстанова, Московской; улицами Уметалиева, Токтогула, Исанова, Московской, улицы Ибраимова, 108; Шопокова, 119, 123; проспект Чуй, 151, 153; Усенбаева, 77; баня «Жыргал»; Вечный огонь.

Памятные даты

Международный день женщин и девочек в науке

Отмечается с 2016 года.

Этот день призван привлекать дополнительное внимание к проблеме участия женщин в научной сфере, особо отмечать достижения в области науки, техники и инноваций, совершенные женщинами и девочками.

Всемирный день больного

Этот день задуман, скорее, как некий социальный шаг, направленный на поддержку людей, попавших в печальную категорию больных.

Всемирный день больного учрежден 13 мая 1992 года по инициативе 264-го Папы Римского Иоанна Павла II.

В своем специальном послании понтифик отметил, что ежегодное празднование Всемирного дня больного имеет определенную цель: дать почувствовать «сотрудникам многочисленных медицинских католических организаций, верующим, всему гражданскому обществу необходимость обеспечения лучшего ухода за больными и немощными, облегчения их страданий».

Люди, которые меняли мир

Убит актер Талгат Нигматулин

Родился в 1949 году в Кызыл-Кые. Отец Талгата Нигматулина трагически погиб, когда мальчику не было и двух лет. Талгат начал зарабатывать деньги еще подростком. Чтобы лучше освоить русский язык, он от руки переписал два тома «Войны и мира».

В 1967 году предложили первую роль белогвардейского офицера в фильме «Баллада о комиссаре». Окончив в 1971 году ВГИК, он приехал в Ташкент и стал работать на студии «Узбекфильм». Тогда и появились его роли в фильмах «Седьмая пуля», «Встречи и расставания», «Сказание о Сиявуше».

Он писал рассказы и стихи. Именно он является автором слов известной песни «Русские березы».

Увлекшись восточной философией, он вступил в секту, руководителями которой оказались преступники. В 1985 году в центре Вильнюса в квартире художника А.Калинаускаса жестоко убит.

Умер государственный деятель Джумгалбек Аманбаев

11 февраля 2005-го в возрасте 59 лет скончался кыргызский партийный и государственный деятель Джумгалбек Аманбаев.

Родился 2 февраля 1946 года в селе Чаек Нарынской области. Советский, кыргызский партийный и государственный деятель.

Первый секретарь ЦК Компартии Киргизии, заместитель премьер-министра Кыргызстана (1993-1995).

Народный депутат СССР. Депутат Верховного Совета Киргизской ССР четырех созывов, в 1989-1994 годах — депутат Верховного Совета КиргССР/КР.

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», заслуженный зоотехник Кыргызстана.

Куда сходить

Культура

в Кыргызском драматическом театре имени Абдымомунова состоятся мероприятия, посвященные Муратбеку Рыскулову, Сабире Кумушалиевой и Искендеру Рыскулову.

Куда еще сходить сегодня и на неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

чемпионат Кыргызстана по борьбе алыш.

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