15:31
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В Кыргызстане установят баннеры в память о погибших в горах альпинистах

У въезда в тоннель Тоо-Ашуу имени Кольбаева будут установлены баннеры в память о погибших в горах Кыргызстана альпинистах. Об этом сообщил инициатор проекта, журналист Эркин Туралиев.

По его словам, президент страны Сооронбай Жээнбеков одобрил этот проект. На сегодня известны имена альпинистов из 22 стран мира, погибших во время восхождения по сложным альпинистским маршрутам.

«Место для установки баннеров выбрано закономерно. Именно через этот тоннель альпинисты уходили на свое последнее восхождение. Я проделал большую работу, чтобы установить имена и фамилии альпинистов из Южной Кореи, Бельгии, Чехословакии, Польши, Сербии, Литвы, Турции, России, Франции, США, Казахстана, Украины, Монголии, Таджикистана, Татарстана, Грузии, Белоруссии, Узбекистана, Австрии и Эстонии. Надеюсь, что коллеги-журналисты из этих стран помогут найти родственников погибших альпинистов. Кроме этого, предполагается подготовить видеоролик об этом событии и передать их родным и близким альпинистов. Это будет наш вклад в дело народной дипломатии», — рассказал Эркин Туралиев.
Ссылка:
просмотров: 212
Версия для печати
Популярные новости
Заработать $2&nbsp;миллиона за&nbsp;два года. История бизнесмена из&nbsp;Кыргызстана Заработать $2 миллиона за два года. История бизнесмена из Кыргызстана
Адвокат Сапара Исакова требует привлечь к&nbsp;ответственности Асылбека Жээнбекова Адвокат Сапара Исакова требует привлечь к ответственности Асылбека Жээнбекова
Модернизация ТЭЦ. Ответственность Асылбека Жээнбекова рассматривать не&nbsp;будут Модернизация ТЭЦ. Ответственность Асылбека Жээнбекова рассматривать не будут
Призывавшая на&nbsp;митинге убивать китайцев пенсионерка раскаялась в&nbsp;содеянном Призывавшая на митинге убивать китайцев пенсионерка раскаялась в содеянном
Бизнес
O!Store в&nbsp;Asia Mall делает СКИДКИ на&nbsp;смартфоны и&nbsp;аксессуары до&nbsp;30&nbsp;процентов O!Store в Asia Mall делает СКИДКИ на смартфоны и аксессуары до 30 процентов
Красивые номера MegaCom в&nbsp;подарок со&nbsp;скидкой до&nbsp;90&nbsp;процентов Красивые номера MegaCom в подарок со скидкой до 90 процентов
Подборка смартфонов для НЕГО и&nbsp;НЕЕ к&nbsp;14&nbsp;февраля Подборка смартфонов для НЕГО и НЕЕ к 14 февраля
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; оказал помощь детской больнице в&nbsp;городе&nbsp;Ош «Газпром Кыргызстан» оказал помощь детской больнице в городе Ош