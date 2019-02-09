В Кыргызстане установят баннеры в память о погибших в горах альпинистах

У въезда в тоннель Тоо-Ашуу имени Кольбаева будут установлены баннеры в память о погибших в горах Кыргызстана альпинистах. Об этом сообщил инициатор проекта, журналист Эркин Туралиев.

По его словам, президент страны Сооронбай Жээнбеков одобрил этот проект. На сегодня известны имена альпинистов из 22 стран мира, погибших во время восхождения по сложным альпинистским маршрутам.

«Место для установки баннеров выбрано закономерно. Именно через этот тоннель альпинисты уходили на свое последнее восхождение. Я проделал большую работу, чтобы установить имена и фамилии альпинистов из Южной Кореи, Бельгии, Чехословакии, Польши, Сербии, Литвы, Турции, России, Франции, США, Казахстана, Украины, Монголии, Таджикистана, Татарстана, Грузии, Белоруссии, Узбекистана, Австрии и Эстонии. Надеюсь, что коллеги-журналисты из этих стран помогут найти родственников погибших альпинистов. Кроме этого, предполагается подготовить видеоролик об этом событии и передать их родным и близким альпинистов. Это будет наш вклад в дело народной дипломатии», — рассказал Эркин Туралиев.