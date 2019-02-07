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Общество

Задержка рейса Бишкек — Стамбул. Самолет готовят к полету, пассажиры в ожидании

Пассажиры рейса Бишкек — Стамбул до сих пор не вылетели из аэропорта «Манас». Об этом 24.kg сообщили сами пассажиры.

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Отметим, что самолет должен был вылететь сегодня в 7.00 утра, однако из-за задымления в крыле рейс перенесли на 18.30.

Пассажиры, не отменившие поездку, до сих пор находятся в зале ожидания. В пресс-службе ОАО «МАМ» информацию подтвердили. В компании пояснили, что сейчас самолет готовят к вылету.

«Ранее рейс был перенесен по техническим причинам. Сейчас специалисты готовят самолет к вылету. Пассажиры находятся в стерильной зоне», — уточнили в ОАО.

Напомним, ранее пассажиры сообщили, что утренний рейс в Стамбул задержали из-за технической неисправности самолета, а именно задымления крыла. В компании утверждают, что задымления не было.
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