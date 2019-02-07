Часть пассажиров рейса Бишкек — Стамбул отказалась от полета. Об этом 24.kg сообщили сами пассажиры.

По их данным, представители компании не обещают компенсировать стоимость билетов. Транзитных пассажиров просят решать проблему в Стамбуле.

«Одни пассажиры перенесли полет на другой день, другие просто отменили свои планы. Деньги нам не вернули. В 18.30 обещают попытаться взлететь в третий раз. Люди недовольны, ведь среди нас есть пассажиры, которые должны были вылететь в Лондон или Италию через Стамбул. Местная компания просит нас решать проблему с их представителями в Стамбуле», — рассказали редакции.

Напомним, ранее пассажиры сообщили, что утренний рейс в Стамбул задержали из-за технической неисправности самолета, а именно задымления крыла. В компании утверждают, что задымления не было.