Кыргызстан вновь признали частично свободной страной

Международная правозащитная организация Freedom House обнародовала ежегодный доклад «Свобода в мире — 2019» (Freedom in the World — 2019), в котором Кыргызстан седьмой год подряд отнесли к категории «частично свободных стран».

Республика набрала 38 баллов из 100. Уровень свободы оценен в 4,5 балла из 7, политических прав — 5 баллов, гражданских свобод — 4 балла.

В целом частично свободными признали 59 государств.

Кроме Кыргызстана, в категорию вошли Украина, Молдова, Грузия, Армения, Венгрия, Сербия, Босния и Герцеговина, Албания, Республика Северная Македония, Мексика, Колумбия, Эквадор, Индонезия, Мали, Нигер и другие.

Несвободными названы 50 стран, включая Россию, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Азербайджан, Китай.

Сразу три центральноазиатские республики оказались в списке 13 «худших из худших», набрав наименьшее число баллов по ситуации с политическими правами и гражданскими свободами: Туркменистан (2 балла), Таджикистан и Узбекистан (по 9 баллов).

Последнее место в этом списке заняла Сирия — 0 баллов. Недалеко от нее ушли Эритрея, Южный Судан, КНДР, Экваториальная Гвинея, Саудовская Аравия, Судан, Сомали, Ливия и ЦАР.

По оценке правозащитников, 39 процентов из 7,6 миллиарда людей на планете проживают в свободных странах, 24 процента — в частично свободных, еще 37 процентов — в несвободных.