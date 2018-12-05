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Общество

О том, что Кыргызстан — светское государство, чиновники в регионах не знают

В Кыргызстане руководители и представители государственных органов в регионах не знают принципов светского государства. Об этом сегодня на конференции «Межконфессиональный диалог в КР» заявил представитель Союза церквей евангельских христиан-баптистов Петр Шмидт.

По его словам, религиозным организациям трудно вести работу в регионах.

«Нам бывает непросто работать с местными жителями и государственными органами в регионах, так как они не понимают или не информированы о принципах светского государства, о свободе вероисповедания», — рассказал Петр Шмидт.

По мнению представителя альянса кыргызстанских церквей, проблемы религиозных меньшинств связаны с атеистическим наследием.

«Сегодняшняя религиозная ситуация в Кыргызстане — это закономерность. Этот путь прошли все страны. Семьдесят лет общество было закрыто. Здесь доминировала только одна религия. Поэтому наследие этой идеологии до сих пор сохраняется», — заявили участники конференции.

По данным Госкомиссии по делам религий, в Кыргызстане зарегистрировано 3 тысячи 57 религиозных организаций.  
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