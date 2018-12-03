Дело Аскарбека Шадиева. Свидетель о сумке с деньгами, оставленной в кабинете

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу экс-депутата Жогорку Кенеша Аскарбека Шадиева.

Сегодня на заседании допрашивают свидетелей. Дает показания сотрудник аппарата Жогорку Кенеша, эксперт комитета по конституционному законодательству Асангуль Мамбеталиева. Она пояснила суду, что Аскарбека Шадиева не знает, никогда с ним не общалась, не разговаривала и никаких дел с ним не имела.

А с обвиняемым в присвоении премии имени Чингиза Айтматова ($30 тысяч), выписанной МПА СНГ бывшим заведующим отделом комитета по международным делам ЖК Арсеном Закировым, свидетель хорошо знакома.

«Но мы не дружим. Просто кабинеты наши рядом. Арсен Закиров работает в парламенте с 2007 года. Я не думала, что он замешан в каких-то противозаконных делах. Перед арестом Арсен Закиров занял у меня деньги, сказал, что бизнес хочет свой начать. Я так поняла, что он увольняться собирается. Я заняла деньги, так как знала Закирова как порядочного человека. Потом уже, как его задержали, мне его семья деньги вернула. Еще до ареста он оставил у меня сумку с деньгами. Но это был не долг. Я не знаю, что это за деньги и сколько их было в сумке. Когда Арсена Закирова водворили в СИЗО ГКНБ, я эту сумку отнесла следствию», — сказала Асангуль Мамбеталиева.

Другой свидетель Бакыт Арзакул также пояснил, что Аскарбека Шадиева хорошо не знает, как и Арсена Закирова, но отметил — Аскарбек Шадиев и Арсен Закиров, знали, вероятней всего, что в 2017 году лауреата премии имени Чингиза Айтматова не было. Он был не выбран. Поэтому никакие деньги выделены быть не могли.

Аскарбека Шадиева подозревают в злоупотреблении должностным положением. По версии следствия, он, будучи главой парламентского комитета по международным делам, указал недостоверную информацию о том, куда исчезли $30 тысяч (премия имени Чингиза Айтматова, вручаемая МПА СНГ). Заведующий отделом этого комитета Арсен Закиров арестован. Аскарбек Шадиев сбежал из республики и объявлен в международный розыск. Суд проходит без главного обвиняемого.