Биометрические загранпаспорта. Пять компаний готовы поставлять бланки

Бланки для биометрических загранпаспортов Кыргызстана готовы поставлять пять компаний. Об этом сообщил портал государственных закупок.

Наименьшую цену предложила Muhlbauer ID Services GmbH — 686 миллионов 772 тысячи 250 сомов. Veridos GmbH оценила поставку бланков в 936 миллионов 347 тысяч 750 сомов, ЗАО «Гарсу пасаулис» — в 940 миллионов 150 тысяч сомов, IDEMIA France SAS — в 948 миллионов 713 тысяч 750 сомов.

Самую высокую цену выставила банкнотная фабрика Национального банка Казахстана — 1 миллиард 257 миллионов 847 тысяч 112,5 сома.

Как сообщили 24.kg в Государственной регистрационной службе, тендерная комиссия пока не определила победителя аукциона.

ГРС заложила на покупку бланков 1 миллиард 263 миллиона 800 тысяч сомов. Биометрические паспорта начнут выдавать до конца 2018 года. В январе купили оборудование и опубликовали эскизы новых документов.

Основными отличиями национальных загранпаспортов являются наличие встроенного чипа и поликарбонатная страница с персональными данными владельца, а также использование двух методов печати — лазерное гравирование и струйная печать.

Новый загранпаспорт гражданина Кыргызстана будет иметь более 40 элементов защиты.

Кроме того, в документе увеличат количество визовых страниц до 50 для удобства граждан, часто выезжающих в деловые поездки и путешествия, в остальных случаях их будет 34.