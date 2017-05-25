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Власть

МИД Кыргызстана: Биометрика позволит заключать соглашения о безвизовом режиме

Новые биометрические паспорта позволят заключать соглашения о безвизовом режиме с другими странами. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявил министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев.

Депутаты рассматривают меморандум между Кыргызстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами о возможности пребывания в ОАЭ на срок до 90 дней без визы владельцам дипломатических паспортов. Депутат Дастан Бекешев поинтересовался, сколько человек в Кыргызстане получили такие паспорта. Выяснилось, что их 1 тысяча 71 человек.

Недавно МИД Казахстана добился, чтобы их граждане с простыми паспортами могли находиться в ОАЭ 30 дней без визы. А мы только по дипломатическим паспортам договорились. Почему у нашего МИДа не получается добиваться безвизового режима для простых граждан?

Дастан Бекешев
Эрлан Абдылдаев ответил, что работа ведется. Однако сейчас внешнеполитическое ведомство работает только с теми соглашениями, которые заключены ранее. Никаких новых соглашений не было.

«Вопрос в самих обыкновенных паспортах. Когда страны будут доверять нашему паспорту, тогда с нами будут готовы обсуждать вопрос безвизового режима. Нужно, чтобы в части безопасности паспортов был порядок. Сейчас у нас вводятся биометрические паспорта. Благодаря этому мы сможем сделать так, чтобы и на обыкновенные паспорта вводился безвизовый режим», — заключил Эрлан Абдылдаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/52700/
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