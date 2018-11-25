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Общество
Сюжет: Экспаты (84)

Поляк Жан Скотт полюбил Кыргызстан за силу семейных связей и открытость людей

Фото Из личного архива Жана Скотта. Молодой человек посетил почти все регионы Кыргызстана

Поляк Жан Скотт впервые приехал в Кыргызстан в 2016 году. Ему настолько понравился кыргызский колорит, что он решил вернуться через год, и, похоже, что в ближайшее время уезжать отсюда не намерен.

— Расскажите о себе: чем занимаетесь, когда приехали в Кыргызстан и почему?

— Я родился в Польше, и хотя Варшава — это то место, куда я всегда возвращаюсь, большую часть своей жизни прожил в США.

Моя первая поездка в Кыргызстан была либо волей судьбы, либо случайностью. Я успешно окончил школу, мою университетскую программу отменили, и я приехал учиться в Бишкек летом 2016 года. Вернулся сюда в 2017-м и решил остаться надолго, так как меня интересует история Центральной Азии. Сейчас я работаю учителем в международной школе.

— Что вас удивляет в Бишкеке?

— Удивительным для меня в Бишкеке стало ощущение того, что я очень хорошо знаю этот город. Однако я никогда раньше здесь не был. Я уверен, что это отчасти и потому, что современная история Польши и Кыргызстана немного похожи.

Я удивлен силой семейных связей в Кыргызстане: никто из родни не считается далеким родственником, все просто члены одной большой семьи. Число гостей на свадьбах просто ошеломляет!

Жан Скотт

— В каких регионах Кыргызстана вы успели побывать?

— Я с удовольствием посетил большинство регионов. Не был в Джалал-Абаде и Баткене. Большую часть моего времени провожу в Бишкеке. Надеюсь посетить когда-нибудь Баткен, возможно весной.

Из личного архива Жана Скотта
Фото Из личного архива Жана Скотта. Жан Скотт удивлен силой семейных связей в Кыргызстане

— Что в Бишкеке напоминает вам ваш родной город?

— Я родился в Варшаве, и это очень зеленый город, такой же, как Бишкек!

— Чего вам не хватает в Бишкеке?

— Я вырос в США и больше всего скучаю по американской еде, которую подают на обед. В Бишкеке есть несколько похожих вариантов, но я до сих пор не нашел подходящего мне эквивалента меню с несчетным количеством кофе.

— Какое ваше любимое место в Бишкеке?

— Это, несомненно, парк имени Ататюрка. Весь прошлый год я прогуливался по нему почти каждый день.

Из личного архива Жана Скотта
Фото Из личного архива Жана Скотта

— Какие блюда национальной кухни вам нравятся?

— Я большой поклонник плова. Ем его, по крайней мере, три раза в неделю.

Для меня также нет ничего вкуснее, чем самса, а лучше три - на завтрак

Жан Скотт

— Что вы боитесь попробовать?

— Честно говоря, пробую все! Я приехал в Кыргызстан вегетарианцем и через несколько месяцев ел бараньи мозги. А если быть совсем честным, мне не очень нравится чалап.

Из личного архива Жана Скотта
Фото Из личного архива Жана Скотта. Герой рубрики уверен, что современная история Польши и Кыргызстана немного похожи

— Что вас очаровало при тесном знакомстве с местным населением?

— Я думаю, что люди в целом кажутся более открытыми и менее настороженными в Кыргызстане, чем в моих родных странах.

Мне потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к тому, что люди любят задавать личные вопросы

Жан Скотт

— Считаю, что, возможно, поэтому в Бишкеке легче и быстрее найти друзей, чем в других местах, так как это дает возможность лучше узнать человека.
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