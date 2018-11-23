Мэр Бишкека вновь заявляет о необходимости увеличения общественного транспорта

«Муниципальный транспорт должен быть если не рентабельным, то хотя бы самоокупаемым», — заявил на очередной сессии Бишкекского городского кенеша мэр столицы Азиз Суракматов.

Сегодня большую часть пассажироперевозок осуществляют частные перевозчики. В городе курсирует более 2 тысяч маршруток.

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«Ежедневно на линию выходят до 100 автобусов большой вместимости, 130 троллейбусов. Объем пассажирских перевозок автобусами и троллейбусами составляет около 13 процентов. Но при этом частные фирмы зарабатывают деньги, а муниципальные предприятия являются убыточными. Я считаю такое положение дел категорически недопустимым», — сказал градоначальник.

По его мнению, чтобы выйти на самоокупаемость, у города должно быть около 700-800 автобусов.

«Объявлен тендер на приобретение 50 автобусов за счет бюджетных средств. Ведутся переговоры с ЕБРР на поставку 350 автобусов на газовом топливе (кредит — 65 процентов, грант — 35 процентов). По линии государственно-частного партнерства планируем поставить еще 40 автобусов в 2019 году», — отметил Азиз Суракматов.