Против оптимизации. Бишкекские медики вновь намерены митинговать

В Бишкеке врачи центров семейной медицины вновь намерены выйти на митинг к «Белому дому».

Медики выступают против реформ Минздрава. В частности, против оптимизации поликлиник.

Врачи хотят донести до президента и премьер-министра невозможность оптимизации четырех самых больших поликлиник и переквалификации узких специалистов в семейных врачей.

Напомним, Министерство здравоохранения решило объединить центры семейной медицины, создав в Бишкеке четыре районных ЦСМ. Они станут административными центрами, управляющими филиалами.