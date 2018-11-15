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Общество

Мэрия Бишкека судится с бывшим чиновником ФУГИ и Госкадровой службы

В межрайонном суде Бишкека рассматривается иск столичной мэрии к ОсОО «Азиз Ош». Учредитель компании — бывший чиновник Фонда по управлению госимуществом, экс-заместитель главы Государственной кадровой службы Бахтияржан Фаттахов.

Как рассказала 24.kg представитель ОФ «Наше право» Светлана Антропова, городской муниципалитет шесть лет пытается заставить Бахтияржана Фаттахова освободить земельный участок, на котором возведен многоэтажный дом. С 2017 года квартиры в нем не распределяют. При этом 14 соток принадлежат детскому саду № 109. «Общая площадь — 47 соток. Фаттахов захватил участок в 1993 году», — отметила Светлана Антропова.

У Бахтияржана Фаттахова ни одного правоустанавливающего документа, хотя в суде он утверждает обратное. Но не представляет необходимые бумаги.

Светлана Антропова

Она добавила, что, если Бахтияржан Фаттахов не желает освобождать землю, да и многоэтажный дом уже не снести, пусть выплатит мэрии $1 миллион. Такова цена 47 соток земли. «Или пусть возвращает участок. Это не его земля, ее должны вернуть на баланс муниципалитета», — подчеркнула Светлана Антропова.

Бахтияржан Фаттахов заявил 24.kg, что все документы у него в порядке. Участок он купил в 1994 году у третьего по счету владельца. «У меня есть красная книга, и я не собираюсь возвращать свою собственность или отдавать за нее деньги. Уверен, суд подтвердит мою правоту», — отметил бывший чиновник.
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