День Октябрьской революции. Как в Кыргызстане отмечали 7 ноября

В Кыргызстане с этого года будут отмечать новые два праздника вместо одного устаревшего. Взамен Дня Октябрьской революции кыргызстанцы будут отмечать дни истории и памяти предков.

Восстание в Петрограде в 1917 году, завершившееся социалистической революцией, предопределило дальнейшее развитие не только России, но и многих государств мира.

Фото ЦГА КФФД КР. Празднование Великой Октябрьской революции, 1925 год

До 1991-го 7 ноября был главным праздником СССР. День Великой Октябрьской социалистической революции всегда был выходным, который отмечали обязательными демонстрациями трудящихся, проходившими в каждом городе. История этого праздника закончилась с распадом Советского Союза и развенчанием коммунистической идеологии.

День Октябрьской революции неизменно отмечают только в Беларуси.

КР была второй страной, где 7 ноября отмечали День Октябрьской революции.

С 2005 года в России учредили памятную дату, а потом и вовсе новый праздник — День народного единства, когда 4 ноября 1612-го воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов.

Если в России новый праздник взамен 7 ноября не имеет ничего общего с Октябрьской революцией, то в Кыргызстане эти даты взаимосвязаны.

Великая Октябрьская социалистическая революция изменила ход истории и весь последующий мировой порядок. Для многих народов, вовлеченных в начале ХХ века в орбиту влияния России, это событие имело судьбоносный характер.

«Вслед за национально-освободительным восстанием 1916-го Октябрьская революция создала кыргызскому народу предпосылки для возрождения собственной государственности. Стремление народа к свободе и независимости было основной движущей силой событий этого года. Жестокое подавление восстания царскими карателями, многочисленные случаи кровавой расправы над мирными жителями и их вынужденное бегство на чужбину поставили народ КР на грань выживания. Согласно архивным данным, самые драматичные события и наибольшие человеческие жертвы во время «Үркүна» относятся к осеннему периоду 1916 года», — говорится в Указе президента.

В советский период кыргызская государственность прошла несколько этапов развития. С созданием автономной области и автономной республики определены территория и границы, учреждены институты и атрибуты государственности. Образование затем Киргизской ССР в статусе союзной республики в составе СССР стало определяющим фактором, открывшим дорогу к обретению в 1991-м независимости Кыргызской Республики.

Признание достижений этого периода сформировало в целом позитивное отношение народа Кыргызстана к Великой Октябрьской социалистической революции.

Однако в последние годы вместе с осознанием исторических ошибок, допущенных в советский период развития, эта дата утрачивает значение. Наряду с достижениями советского периода «октябрьские события» и их последствия оцениваются как «трагический опыт России, пережитый страной и ее гражданами» и характеризуются «колоссальными потерями», «утратой преемственности культурного опыта, разрушением межпоколенческих связей», «гонениями», «эмиграцией наиболее образованной части населения», «многочисленными жертвами среди высланных и раскулаченных», «массовыми репрессиями»...

Фото ЦГА КФФД КР. Парад воинских частей у Дома правительства. Крайний слева военный комиссар КиргССР И.В.Панфилов

Поэтому в целях объективной исторической оценки национально-освободительного восстания и трагических событий 1916 года, Февральской и Октябрьской революций 1917-го, уроков и наследия советского периода развития, последствий политических репрессий XX века, а также отдавая дань памяти предкам, 7 и 8 ноября стали самостоятельными праздниками — днями истории и памяти предков.