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Общество

Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 10 ноября будет солнечно. Воздух прогреется до +10 градусов. День уменьшился до 9 часов 57 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 10.00-17.00 – жилмассив «Кок-Джар» (улицы Арстанбап, Кок-Жангак, Кок-Жайык).

Памятные даты

День молодежи Кыргызской Республики

24.kg
Фото 24.kg. Молодые люди на акции «Ночь музеев», 2018

Установлен постановлением правительства от 14 января 2002 года, принимая во внимание возрастающую роль молодого поколения в реализации демократического курса Кыргызской Республики и в целях дальнейшего развития молодежной политики.

Этот праздник приурочен ко Всемирному дню молодежи, отмечаемому в этот день. Согласно Закону Кыргызской Республики «Об основах государственной молодежной политики» молодежью считаются молодые граждане в возрасте от 14 до 28 лет.

По данным Национального статистического комитета, в Кыргызстане проживает более 40 процентов молодых граждан.

День науки Кыргызской Республики

open.kg
Фото open.kg. Национальная академия наук КР

День науки Кыргызстана отмечается ежегодно 10 ноября и приурочен ко Всемирному дню науки за мир и развитие. Установлен постановлением правительства от 14 января 2002 года, придавая огромное значение роли науки и ученых в создании устойчивого общества, в целях рационального использования достижений науки во благо общества.

Научный потенциал Кыргызстана сосредоточен в 90 самостоятельных научно-технических учреждениях, организациях, предприятиях, высших учебных заведениях, научно-производственных центрах, временных творческих коллективах.

Академический сектор науки в основном сосредоточен в Национальной академии наук КР (НАН КР), которая объединяет 25 научно-исследовательских институтов и центров.

Международный день бухгалтерии

Ежегодно 10 ноября специалисты одной из точных профессий отмечают профессиональный праздник — Международный день бухгалтерии, или День бухгалтера.

Необходимость введения международного праздника обсуждалась неоднократно, несмотря на то, что во многих странах установлен национальный праздник бухгалтеров.

10 ноября 1494 года в Венеции опубликована книга Луки Пачиоли (Luca Pacioli) «Все об арифметике, геометрии и пропорции», в которой автор попытался суммировать знания о математике того времени.

Луку Пачиоли называют «отцом бухгалтерии», хотя он не был ни изобретателем, ни разработчиком системы бухгалтерии. Он всего лишь описал методы, которые использовали в своей работе венецианские торговцы в период итальянского Ренессанса.

Люди, которые меняли мир

Родился композитор-мелодист Муса Баетов

Родился 10 ноября 1902 года в селе Байгенчек (ныне Баетово). Кыргызский певец (тенор) и композитор-мелодист, акын, Народный артист Киргизской ССР (1939).

Артистическую деятельность начал в 1934-м в Кыргызском музыкально-драматическом театре.

Известен в Кыргызстане как народный певец с очень своеобразной исполнительской манерой. Обладал сильным, колоритным голосом, приближающимся к драматическому тенору. Аккомпанировал себе на комузе и гармонике.

Автор около 20 песен.

Умер 9 мая 1949 года в возрасте 46 лет в городе Фрунзе.

В Бишкеке имя Мусы Баетова присвоено одной из улиц, установлена мемориальная доска артиста.

Родился Герой Советского Союза Казак Джаркимбаев

Фото из интернета. Рисунок с художественного маркированного конверта почты СССР, художник Вадим Карпов

Родился 10 ноября 1911 года в Иссык-Кульской области.

16 апреля 1944 года в составе расчета своего орудия переправился через Днестр в районе села Бутор Григориопольского района Молдавской ССР. Когда противник предпринял ряд мощных контратак при поддержке артиллерии и авиации, кыргызстанец принял активное участие в их отражении.

Когда орудие вышло из строя, Казак Джаркимбаев продолжил вести огонь из пулемета, уничтожил более двух взводов солдат и офицеров противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» младший сержант Казак Джаркимбаев удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Умер 10 июля 1969 года. В честь героя названы улица и средняя школа в его родном селе.

У кого намечается той

Аскар Акаев 

Родился 10 ноября 1944 года в селе Кызыл-Байрак Чуйской области. Первый президент Кыргызстана.

Куда сходить

Культура

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Куда еще можно сходить на это неделе смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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