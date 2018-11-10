Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 10 ноября будет солнечно. Воздух прогреется до +10 градусов. День уменьшился до 9 часов 57 минут.

Отключение газа, света, воды

10.00-17.00 – жилмассив «Кок-Джар» (улицы Арстанбап, Кок-Жангак, Кок-Жайык).

Памятные даты

День молодежи Кыргызской Республики

Фото 24.kg. Молодые люди на акции «Ночь музеев», 2018

Установлен постановлением правительства от 14 января 2002 года, принимая во внимание возрастающую роль молодого поколения в реализации демократического курса Кыргызской Республики и в целях дальнейшего развития молодежной политики.

Этот праздник приурочен ко Всемирному дню молодежи, отмечаемому в этот день. Согласно Закону Кыргызской Республики «Об основах государственной молодежной политики» молодежью считаются молодые граждане в возрасте от 14 до 28 лет.

По данным Национального статистического комитета, в Кыргызстане проживает более 40 процентов молодых граждан.

День науки Кыргызской Республики

Фото open.kg. Национальная академия наук КР

День науки Кыргызстана отмечается ежегодно 10 ноября и приурочен ко Всемирному дню науки за мир и развитие. Установлен постановлением правительства от 14 января 2002 года, придавая огромное значение роли науки и ученых в создании устойчивого общества, в целях рационального использования достижений науки во благо общества.

Научный потенциал Кыргызстана сосредоточен в 90 самостоятельных научно-технических учреждениях, организациях, предприятиях, высших учебных заведениях, научно-производственных центрах, временных творческих коллективах.



Академический сектор науки в основном сосредоточен в Национальной академии наук КР (НАН КР), которая объединяет 25 научно-исследовательских институтов и центров.

Международный день бухгалтерии

Ежегодно 10 ноября специалисты одной из точных профессий отмечают профессиональный праздник — Международный день бухгалтерии, или День бухгалтера.

Необходимость введения международного праздника обсуждалась неоднократно, несмотря на то, что во многих странах установлен национальный праздник бухгалтеров.

10 ноября 1494 года в Венеции опубликована книга Луки Пачиоли (Luca Pacioli) «Все об арифметике, геометрии и пропорции», в которой автор попытался суммировать знания о математике того времени.

Луку Пачиоли называют «отцом бухгалтерии», хотя он не был ни изобретателем, ни разработчиком системы бухгалтерии. Он всего лишь описал методы, которые использовали в своей работе венецианские торговцы в период итальянского Ренессанса.

Люди, которые меняли мир

Родился композитор-мелодист Муса Баетов

Родился 10 ноября 1902 года в селе Байгенчек (ныне Баетово). Кыргызский певец (тенор) и композитор-мелодист, акын, Народный артист Киргизской ССР (1939).

Артистическую деятельность начал в 1934-м в Кыргызском музыкально-драматическом театре.

Известен в Кыргызстане как народный певец с очень своеобразной исполнительской манерой. Обладал сильным, колоритным голосом, приближающимся к драматическому тенору. Аккомпанировал себе на комузе и гармонике.

Автор около 20 песен.

Умер 9 мая 1949 года в возрасте 46 лет в городе Фрунзе.

В Бишкеке имя Мусы Баетова присвоено одной из улиц, установлена мемориальная доска артиста.

Родился Герой Советского Союза Казак Джаркимбаев

Фото из интернета. Рисунок с художественного маркированного конверта почты СССР, художник Вадим Карпов

Родился 10 ноября 1911 года в Иссык-Кульской области.

16 апреля 1944 года в составе расчета своего орудия переправился через Днестр в районе села Бутор Григориопольского района Молдавской ССР. Когда противник предпринял ряд мощных контратак при поддержке артиллерии и авиации, кыргызстанец принял активное участие в их отражении. Когда орудие вышло из строя, Казак Джаркимбаев продолжил вести огонь из пулемета, уничтожил более двух взводов солдат и офицеров противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» младший сержант Казак Джаркимбаев удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Умер 10 июля 1969 года. В честь героя названы улица и средняя школа в его родном селе.

У кого намечается той

Аскар Акаев

Родился 10 ноября 1944 года в селе Кызыл-Байрак Чуйской области. Первый президент Кыргызстана.

Куда сходить

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Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева на выставку творческой группы «Акцент».

Куда еще можно сходить на это неделе смотрите в «Афише».

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