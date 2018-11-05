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Общество

Тысячи вооруженных мигрантов готовятся к прорыву в Евросоюз

Фото Kronen Zeitung. Почти все молодые люди на границе вооружены ножами

Более 20 тысяч вооруженных холодным оружием мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки угрожают прорывом в Евросоюз через боснийско-хорватскую границу. Об этом пишет газета со ссылкой на МВД Австрии.

По данным издания, на границе двух стран размещены специальные подразделения, но ситуация стала осложняться. Теперь почти все мигранты, которые хотят совершить прорыв в Евросоюз, вооружены ножами.

«Среди мигрантов на границе больше нет семей, также почти нет женщин. Девяносто пять процентов мигрантов, которые хотят совершить прорыв, — молодые люди, почти все они вооружены ножами. Одного из полицейских уже пытались зарезать», — приводит газета данные австрийского МВД.

Фото AFP. Мигранты на границе Хорватии

Среди сосредоточенных на границе мигрантов нет беженцев из Сирии, в толпе преимущественно выходцы из Пакистана, Ирана, Алжира и Марокко.

По данным сотрудников австрийского МВД, главными целями мигрантов являются Германия и скандинавские страны.

Парламентский комитет Боснии и Герцеговины по обороне и безопасности сообщал в апреле, что ожидает наплыва около 50 тысяч мигрантов, которые попытаются пройти через страну в государства ЕС.

Фото AFP. Лагерь беженцев в Боснии

Официально «западнобалканский маршрут» мигрантов закрыли в 2016 году. Однако вместо пути Греция — Македония — Сербия — Хорватия они пошли в государства Евросоюза через Албанию, Черногорию и Боснию и Герцеговину.
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