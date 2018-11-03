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Общество

Правительство хочет ввести госрегулирование туризма

Новыми поправками в законе о туризме предлагается ввести государственное регулирование отрасли. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил президент Ассоциации «Горный кластер» Михаил Халитов.

По его словам, государственное регулирование туристической отрасли может привести к росту коррупции в этой сфере. Более того, отрасль просто перестанет развиваться. Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что авторы законопроекта не видят разницы между общей производственной и социальной инфраструктурой, с одной стороны, и туристической инфраструктурой —  с другой. Нет четкого определения, что такое туризм, зато есть попытка прописать именно в законе виды туризма.

В итоге может получиться, что вид туризма, не прописанный в законе, просто не будет развиваться.

«Положительного вижу, что есть попытка ввести перечень видов туризма. Но проще было сделать норму, что виды туризма утверждаются правительством КР. Постановление легче будет дополнить, чем закон поменять. Авторы никак разобраться не могут по ходу текста, что есть туризм. То ли это отрасль, то ли сфера. Что есть объект, что есть субъект путаются. Закон не предусматривает финансирование сферы туризма», — подчеркнул Михаил Халитов.

Эксперт отмечает, что в Конституции КР есть принцип разделения ответственности между ветвями власти. Этот же проект закона все смешивает в кучу. То ли делегировать Департамент туризма хочет свои полномочия МСУ, то ли хочет отнять это право у других ответственных госорганов.

Я за наведение порядка в сфере туризма. Но не таким методом. Бизнес-сообщество разработало проект закона о кластерах, и правительство пилотирует горнолыжный кластер. При этом вносится законопроект о туризме, который идет в разрез инициативам бизнеса и правительства.

Михаил Халитов
Президент Ассоциации «Горный кластер» обратился к депутатам Дастану Бекешеву и Махабат Мавляновой с просьбой не поддерживать введение госрегулирования туристической отрасли.
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