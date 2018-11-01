Первые итоги проекта по электронной очереди в ЦСМ подвела мэрия Бишкека

В бишкекском Центре семейной медицины работает пилотный проект «Электронная запись на прием к врачам». Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Проект запустили в мае 2018 года. Система позволяет пациентам записаться на прием к врачам по телекоммуникационным каналам связи или через интернет.

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По данным муниципалитета, завершены работы по организации электронной регистратуры ЦСМ № 8 Бишкека, установлено компьютерное оборудование во всех кабинетах врачей и тестируется программное обеспечение «Электронной медицинской карты амбулаторного больного» с интеграцией с разрабатываемым порталом пациентов (https://services.med.kg).

«В настоящее время 45 процентов населения приходят через «Электронную запись», по мнению пациентов это очень удобно и экономит время», — отметили в мэрии.

Ранее министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев сообщил на совещании в мэрии, что ведомство закупает компьютеры в Центры семейной медицины Бишкека, в том числе для внедрения системы электронной записи.