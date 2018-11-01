09:14
USD 69.79
EUR 79.40
RUB 1.06
Общество

Первые итоги проекта по электронной очереди в ЦСМ подвела мэрия Бишкека

В бишкекском Центре семейной медицины работает пилотный проект «Электронная запись на прием к врачам». Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Проект запустили в мае 2018 года. Система позволяет пациентам записаться на прием к врачам по телекоммуникационным каналам связи или через интернет.

Читайте по теме
В бишкекских поликлиниках введут электронную очередь

По данным муниципалитета, завершены работы по организации электронной регистратуры ЦСМ № 8 Бишкека, установлено компьютерное оборудование во всех кабинетах врачей и тестируется программное обеспечение «Электронной медицинской карты амбулаторного больного» с интеграцией с разрабатываемым порталом пациентов (https://services.med.kg).

«В настоящее время 45 процентов населения приходят через «Электронную запись», по мнению пациентов это очень удобно и экономит время», — отметили в мэрии.

Ранее министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев сообщил на совещании в мэрии, что ведомство закупает компьютеры в Центры семейной медицины Бишкека, в том числе для внедрения системы электронной записи.
Ссылка:
просмотров: 483
Версия для печати
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Икрамжан Илмиянов начал сотрудничать со&nbsp;следствием. Активно Икрамжан Илмиянов начал сотрудничать со следствием. Активно
Депутата Ирину Карамушкину требуют привлечь к&nbsp;уголовной ответственности Депутата Ирину Карамушкину требуют привлечь к уголовной ответственности
Как встречают сватов в&nbsp;разных регионах Кыргызстана Как встречают сватов в разных регионах Кыргызстана
Бизнес
Выиграйте квартиру и другие ценные призы в лотерее «Новоселье» от MegaCom! Выиграйте квартиру и другие ценные призы в лотерее «Новоселье» от MegaCom!
Доступный роуминг теперь и&nbsp;во&nbsp;Вьетнаме: 1&nbsp;МБ&nbsp;&mdash; 1&nbsp;сом! Доступный роуминг теперь и во Вьетнаме: 1 МБ — 1 сом!
ОАО &laquo;МАМ&raquo; запускает онлайн-голосование &laquo;Лучшая авиакомпания&nbsp;&mdash; 2018&raquo; ОАО «МАМ» запускает онлайн-голосование «Лучшая авиакомпания — 2018»
Кыргызтелеком стирает границы: звони внутри области бесплатно! Кыргызтелеком стирает границы: звони внутри области бесплатно!