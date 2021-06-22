15:08
USD 84.52
EUR 100.51
RUB 1.15
Агент 024

Электронная запись в больницу. Фамилию умершего врача убрали из системы

Фамилию умершего врача ЦСМ № 1 Оша Шохрата Шокирова убрали из системы электронной записи. Об этом 24.kg сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Бакыт Джангазиев.

По его словам, система построена таким образом, что каждая поликлиника на своем уровне формирует список своих врачей.

Читайте по теме
Электронная очередь в больницы. Записывайтесь онлайн, берегите свои нервы

«В прошлом году, когда стали изучать, столкнулись с тем, что поликлиники не успевают или делают некорректно. Врач уходит в отпуск, а в системе не отмечают. Чтобы снизить влияние человеческого фактора на электронную запись, мы приступили к созданию единого реестра медицинских работников. Что он нам даст. Когда человек приходит устраиваться на работу, увольняться или уходит в отпуск, он обращается в отдел кадров. Там сразу будут делать отметки в реестре, и уже система автоматически будет добавлять или убирать специалиста», — отметил он.

Бакыт Джангазиев добавил, что реестр также позволит в будущем вести персонифицированный учет кадров. «Мы будем знать точное количество узких специалистов на местах, каких не хватает, а также это позволит видеть переходы врачей, то есть историю их работы. Сейчас база находится на стадии внесения данных», — отметил он.

Замминистра отметил, что пациенты, у которых нет смартфонов, могут позвонить в регистратуру своего ЦСМ, чтобы записаться к специалисту.

Напомним, ранее читатель 24.kg сообщил, что система предложила ему записаться на прием к врачу, скончавшемуся в прошлом году.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/198483/
просмотров: 103
Версия для печати
Материалы по теме
Электронная очередь в больницы. Система предлагает записаться к умершему врачу
Первые итоги проекта по электронной очереди в ЦСМ подвела мэрия Бишкека
В поликлиниках Бишкека внедряют электронную регистратуру
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
Соцфонд: Из-за цифровизации размер пенсий у&nbsp;некоторых граждан уменьшился Соцфонд: Из-за цифровизации размер пенсий у некоторых граждан уменьшился
Все еще мыслите позитивно? В&nbsp;Кыргызстане запрещают отапливаться электроэнергией Все еще мыслите позитивно? В Кыргызстане запрещают отапливаться электроэнергией
Жительница Московского района пожаловалась на&nbsp;сокращение положенной ей&nbsp;пенсии Жительница Московского района пожаловалась на сокращение положенной ей пенсии
Бизнес
Программа Нарендры Моди Make in&nbsp;India стимулирует промышленность страны Программа Нарендры Моди Make in India стимулирует промышленность страны
Газифицируйте дома и&nbsp;объекты в&nbsp;рассрочку без процентов с&nbsp;1&nbsp;июля Газифицируйте дома и объекты в рассрочку без процентов с 1 июля
Магистратура в&nbsp;КГИПИ Магистратура в КГИПИ
Как отказаться от&nbsp;вредной привычки и&nbsp;сохранить здоровье: что говорят эксперты Как отказаться от вредной привычки и сохранить здоровье: что говорят эксперты
22 июня, вторник
15:01
Электронная запись в больницу. Фамилию умершего врача убрали из системы Электронная запись в больницу. Фамилию умершего врача у...
14:43
Третья волна COVID-19. В случае обострения ситуации выборы перенесут
14:19
Главы МИД стран СНГ запустили акцию памяти к 80-летию начала войны
14:16
Повторные выборы. Партии недовольны решением Ошской ТИК
14:00
Школьные проблемы. Помогут ли поправки в законы решить их?