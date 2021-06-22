Электронная запись в больницу. Фамилию умершего врача убрали из системы

Фамилию умершего врача ЦСМ № 1 Оша Шохрата Шокирова убрали из системы электронной записи. Об этом 24.kg сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Бакыт Джангазиев.

По его словам, система построена таким образом, что каждая поликлиника на своем уровне формирует список своих врачей.

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«В прошлом году, когда стали изучать, столкнулись с тем, что поликлиники не успевают или делают некорректно. Врач уходит в отпуск, а в системе не отмечают. Чтобы снизить влияние человеческого фактора на электронную запись, мы приступили к созданию единого реестра медицинских работников. Что он нам даст. Когда человек приходит устраиваться на работу, увольняться или уходит в отпуск, он обращается в отдел кадров. Там сразу будут делать отметки в реестре, и уже система автоматически будет добавлять или убирать специалиста», — отметил он.

Бакыт Джангазиев добавил, что реестр также позволит в будущем вести персонифицированный учет кадров. «Мы будем знать точное количество узких специалистов на местах, каких не хватает, а также это позволит видеть переходы врачей, то есть историю их работы. Сейчас база находится на стадии внесения данных», — отметил он.

Замминистра отметил, что пациенты, у которых нет смартфонов, могут позвонить в регистратуру своего ЦСМ, чтобы записаться к специалисту.

Напомним, ранее читатель 24.kg сообщил, что система предложила ему записаться на прием к врачу, скончавшемуся в прошлом году.

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