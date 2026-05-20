Россия жана Кытай сүйлөшүүлөрү: Путин менен Си Цзиньпин адегенде эмне дешти?

Владимир Путин Си Цзиньпин менен Пекиндеги Тяньаньмэнь аянтында жолукту, ал жерде россиялык лидерди расмий тосуп алуу аземи өттү. Андан соң Элдик жыйындар үйүндө сүйлөшүүлөр башталды — адегенде тар чөйрөдө, кийин кеңири курамда.

Фото Reuters агенттиги

«Россия Федерациясы менен КНРдин мамилелери болуп көрбөгөндөй жогорку деңгээлге чыкты, аларды ар тараптуу өнөктөштүктүн үлгүсү деп атаса болот», — деди РФ лидери.

Владимир Путин эки өлкөнүн ортосундагы товар жүгүртүү чейрек кылым ичинде 30 эседен ашык өсүп, бир нече жылдан бери 200 миллиард долларлык чектен ишенимдүү түрдө ашып жатканын билдирди.

«Жакынкы Чыгыштагы кризистин фонунда Россия мурдагыдай эле ресурстарды ишенимдүү жеткирүүчү, ал эми Кытай — жоопкерчиликтүү керектөөчү ролун сактап калууда», — деп белгиледи РФ башчысы.

Анын айтымында, Россия-Кытай экономикалык өз ара аракеттенүүсүнүн артыкчылыктуу багыттарында — айыл чарбасындагы, транспорттогу жана жогорку технологиялардагы өнөр жайдын ири биргелешкен демилгелери бар.

Си Цзиньпин өз кезегинде Кытай менен Россия глобалдык башкаруунун кыйла адилеттүү тутумун курушу керектигин баса белгиледи.

«Москва менен Пекиндин мамилелери башаламан дүйнөгө алдын ала болжолдуулукту жана туруктуулукту алып келүүдө», — деп белгиледи КНР лидери.

Анын пикиринде, мындан 25 жыл мурун ынак коңшулук, достук жана кызматташтык жөнүндө келишимге кол коюлушу эки өлкөнүн мамилелеринин өнүгүүсүндө секирик жасоого мүмкүндүк берди.

«Россия менен Кытай биргеликте сыйлоонун негизинде мамилелерди өнүктүрүүнүн векторун аныктап жатышат. Пекин менен Москва эл аралык адилеттүүлүктү коргоо ишинде эрктүүлүктү көрсөтүүдө», — деп билдирди Си Цзиньпин.

Россия менен Кытайдын лидерлери ынак коңшулук, достук жана кызматташтык жөнүндө келишимди узартууну макулдашышты. Эки өлкөнүн ортосундагы бул макулдашууга мындан 25 жыл мурун кол коюлган.
Караколдогу нөшөр: Көп батирлүү үйлөрдүн жер төлөлөрүнөн суу сордурулуп жатат
19-майга карата аба ырайы
Пайдалуу кеңеш: Диетолог кимдерге киви жегенге болбой турганын айтты
Акыркы коңгуроо: Министрлик акча чогултууга тыюу салды
Баткенде Жаштар жана Аялдарды колдоо жана өнүктүрүү борборлору ачылды
Катуу сабашкан: Акыйкатчынын кайрылуусунан кийин кыйноо арызы боюнча иш козголду
Россия жана Кытай сүйлөшүүлөрү: Путин менен Си Цзиньпин адегенде эмне дешти?
Кыргызстанда жаңы окуу жылында кайсы класстар 12 жылдык окууга өтөт?
Быйыл күзүндө пенсиянын дагы жогорулашы күтүлөт