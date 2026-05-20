14:44
USD 87.45
EUR 101.64
RUB 1.21
Кыргызча

Кыргызстанда жаңы окуу жылында кайсы класстар 12 жылдык окууга өтөт?

Жаңы окуу жылында 3- жана 8-класстын окуучулары 12 жылдык окуу тутумуна өтүшөт. Бул тууралуу Агартуу министри Догдуркүл Кендирбаева Бишкекте ата-энелер менен жолуккан учурда билдирди.

Ал 2025/26-окуу жылында биринчилерден болуп 1-, 2-, 5- жана 7-класстар жаңы программа менен окуй баштаганын эске салды. Алар үчүн жыл ичинде айрым предметтер боюнча окуу китептери жаңыланып турган.

«12 жылдык моделге өтүүнүн негизги себептери — мектептеги билим берүү тутумунун мазмунун жаңыртуу, эл аралык билим берүү тутуму менен интеграциялануу, жогорку класстын окуучуларынын кызыгууларына жараша профилдик билим берүүнү киргизүү, ошондой эле 6 жаштагы балдарды мектепке чейинки даярдоо менен камсыз кылуу жана бирдей шарттарды түзүү болуп саналат», — деди Догдуркүл Кендирбаева.

Министр реформаны ишке ашырууда белгилүү бир кыйынчылыктар бар экенин моюнга алып, ата-энелерди агрессиясыз, конструктивдүү сын-пикирлерди айтууга чакырды.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/374597/
Кароо: 116
Басууга
Теги
Билим берүү министрлиги 2024-2025- окуу жылындагы каникулдардын графигин бекитти
12 жылдык билим берүүдө 5 баллдык система сакталат
Кыргызcтанда «Акылман» президенттик лицейи түзүлдү
«Алтын тaмгa» тестирлөөсүн 167 окуучу ийгиликтүү тапшырды
Жогорку окуу жайларында 608 гранттык орун азырынча бош
Быйыл окуу жылы 1-сентябрда башталат
Жаңы окуу жылы 1-сентябрдан башталмай болду
«Мен Максим же Айдар эмесмин!» Садыр Жапаров Ширшов боюнча комментарий берди
Жаңы окуу жылы кадимки тартипте башталды
Жаңы окуу жылы 15-сентябрда башталат
Эң көп окулган жаңылыктар
Караколдогу нөшөр: Көп батирлүү үйлөрдүн жер төлөлөрүнөн суу сордурулуп жатат Караколдогу нөшөр: Көп батирлүү үйлөрдүн жер төлөлөрүнөн суу сордурулуп жатат
19-майга карата аба ырайы 19-майга карата аба ырайы
Пайдалуу кеңеш: Диетолог кимдерге киви жегенге болбой турганын айтты Пайдалуу кеңеш: Диетолог кимдерге киви жегенге болбой турганын айтты
Акыркы коңгуроо: Министрлик акча чогултууга тыюу салды Акыркы коңгуроо: Министрлик акча чогултууга тыюу салды
20-май, шаршемби
14:32
Баткенде Жаштар жана Аялдарды колдоо жана өнүктүрүү борборлору ачылды Баткенде Жаштар жана Аялдарды колдоо жана өнүктүрүү бор...
14:03
Катуу сабашкан: Акыйкатчынын кайрылуусунан кийин кыйноо арызы боюнча иш козголду
13:44
Россия жана Кытай сүйлөшүүлөрү: Путин менен Си Цзиньпин адегенде эмне дешти?
13:30
Кыргызстанда жаңы окуу жылында кайсы класстар 12 жылдык окууга өтөт?
13:05
Быйыл күзүндө пенсиянын дагы жогорулашы күтүлөт