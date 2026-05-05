Өмүрбек Текебаев кыргызстандыктарды Конституция күнү менен куттуктады

Кыргызстандын Германиядагы Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчиси Өмүрбек Текебаев 24.kg сайтына берген маегинде мамлекеттик майрамдардын маанилүүлүгүн белгилеп, алардын ичинен 31-август — Эгемендүүлүк күнүн жана 5-май — Кыргыз Республикасынын Конституция күнүн бөлүп өттү.
«Урматтуу мекендештер! Сиздерди Кыргыз Республикасынын Конституция күнү менен куттуктайм. Ар бириңиздер койгон максаттарыңыздарга жетиңиздер, ал эми өлкөбүз өнүгө берсин», — деп айтылат куттуктоодо.
Анын айтымында, Конституция — мамлекеттин жана коомдун жашоосунун негизги принциптерин аныктап, мамлекеттин түпкү негиздерин бекемдеген өлкөнүн башкы мыйзамы болуп саналат.