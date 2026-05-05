Өмүрбек Текебаев кыргызстандыктарды Конституция күнү менен куттуктады

Фото Жогорку Кеңеш. Өмүрбек Текебаев

Кыргызстандын Германиядагы Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчиси Өмүрбек Текебаев 24.kg сайтына берген маегинде мамлекеттик майрамдардын маанилүүлүгүн белгилеп, алардын ичинен 31-август — Эгемендүүлүк күнүн жана 5-май — Кыргыз Республикасынын Конституция күнүн бөлүп өттү.

«Урматтуу мекендештер! Сиздерди Кыргыз Республикасынын Конституция күнү менен куттуктайм. Ар бириңиздер койгон максаттарыңыздарга жетиңиздер, ал эми өлкөбүз өнүгө берсин», — деп айтылат куттуктоодо.

Анын айтымында, Конституция — мамлекеттин жана коомдун жашоосунун негизги принциптерин аныктап, мамлекеттин түпкү негиздерин бекемдеген өлкөнүн башкы мыйзамы болуп саналат.
