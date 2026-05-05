Чүй облусунда эки адам баңгизаттын ири партиясын сатууга аракет кылган

Афганстанда өндүрүлгөн баңгизаттарды ири өлчөмдө таркатуу менен алектенген кылмыштуу топтун иш-аракетине бөгөт коюлду. Бул тууралуу ИИМдин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, Чүй облусунда баңгизаттарды таркатуу менен алектенген 1986-жылы туулган К.А.А. жана 1984-жылы туулган А.Э.К. аттуу жарандар кармалды.

Кармоо учурунда К.А.А. кызматтык унааны сүзүп, качып кетүүгө аракет кылган. Шектүүлөрдөн сатууга даярдалган ири партиядагы баңгизаттар алынды.

Бул факты боюнча КР Кылмыш-жаза кодексинин «Баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатуу максатында мыйзамсыз даярдоо» беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Алынган баңгизаттарга соттук-химиялык экспертизалар дайындалды.

Бул кылмыштуу топко тиешеси бар башка жарандарды аныктоо боюнча ыкчам-тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө.
Пайдалуу кеңеш: Балдар кайсы курактан баштап шишкебек жесе болот?
Кыргызстандык спортчулар Парижде гимнастика боюнча турнирде 2-орунду ээлешти
Өмүрбек Текебаев кыргызстандыктарды Конституция күнү менен куттуктады
Бишкекте «Музейлер түнү» маданий иш-чарасы 16-майда өтөт