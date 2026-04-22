Бишкекте бокс боюнча эл аралык турнир өтөт

Бишкекте Советтер Союзунун баатыры Дүйшөнкул Шопоковдун жаркын элесине арналган бокс боюнча эл аралык турнир өтөт. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги билдирди.
Маалыматка ылайык, мелдештер 26-апрелден 1-майга чейин Каба уулу Кожомкул атындагы спорт ордосунда өткөрүлөт.
Мелдешке 19 жаштан 40 жашка чейинки мушкерлер 50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг. 70 кг, 75 кг, 80 кг, 85 кг, 90 кг чейинки жана 90 килограммдан жогору он салмак чен бирдигинде күч сынашат.
Турнирдин жыйынтыгында жеңүүчүлөр жана байге ээлери тиешелүү даражадагы медалдар жана дипломдор менен сыйланышат.