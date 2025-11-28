Кыргыз опера жана балет театрынын бийчилери Испанияга гастролдоп барышат

Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театры 8-23-декабрь аралыгында Испанияга гастролдоп барарын жарыялады.
Гастролдун программасына дүйнөлүк деңгээлдеги шедеврлер «Ак куу көлү», «Щелкунчик» жана «Дон Кихот» кирет.
Гастрол үчүн атайын жаңы костюмдар тез арада тигилген.
Гастролдо 45 балет бийчиси, ошондой эле зарыл болгон техникалык жана колдоочу персонал катышат. Делегацияны башкы директор жана Кыргыз Республикасынын эл артисти Муратбек Бегалиев жана хореограф жана Кыргыз Республикасынын эл артисти Айзада Тумакова жетектейт.