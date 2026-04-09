Пайдалуу кеңеш: Шампунду кантип туура тандоо керек?

Чачыңызды кино жылдызындай кылып, тазалыгын, жылтырактыгын жана жибектейлигин узак убакытка сактоо үчүн, туура шампунду тандоо керек. Бирок, эгер чачыңыз күтүүсүздөн тез-тез түшүп, тармалдап же тез майланып баштаса, анда бул каражат сизге туура келбеши мүмкүн. Биз шампундардын ар кандай түрлөрүн жана чачыңыздын түрүнө туура келген шампунду кантип тандоону түшүндүрүп беребиз.
Курамы боюнча шампунду кантип тандоо керек?
Шампунь тандоодо, чачыңыздын эмес, баш териңиздин түрүн (майлуу, кургак, кадимки) аныктоодон баштаңыз.
Биринчиден, шампундар курамы боюнча сульфат камтыган жана сульфатсыз шампундарга бөлүнөт. Сульфаттардын зыяндуулугу жөнүндө көптөгөн коркунучтуу окуялар болгону менен бул каражаттардын пайдалуу касиеттери талашсыз. Алар заманбап чач жасалгалоо каражаттары үчүн маанилүү болгон силикондорду кылдаттык менен жок кылат. Пайдалуу ингредиенттердин чачтын түзүлүшүнө тереңирээк киришине жардам берет. Сульфатсыз шампундар өтө сезимтал баш териси барлар, кычышууга жана сезгенүүгө жакын адамдар жана чачты боёо же химиялык химия менен боёгондор үчүн ылайыктуу. Сульфаттар жөнүндө көбүрөөк маалыматты «Шампундардагы сульфаттар деген эмне?» деген макалабыздан окуңуз. Жакшы шампунь чачты коргогон жана жумшарткан ингредиенттерди камтышы керек: кератин, белоктор, аминокислоталар, жибек, коллаген жана гиалурон кислотасы.
Кошумча кам көрүүчү ингредиенттер чачыңыздын түрүнө жараша тандалышы керек. Аларга ар кандай майлар, өсүмдүк экстракттары, жемиштер жана ал тургай брокколи же сарымсак сыяктуу жашылчалар кириши мүмкүн.
Шампундун түрлөрү
Формасы жана консистенциясы боюнча:
Суюк шампундар чачты тазалоочу каражаттардын эң популярдуу түрү.
Кургак шампундар чачыратмалар болуп саналат жана өзгөчө кырдаалдарда ашыкча майды эритүү менен чачты суусуз сергитүүгө жардам берет.
Катуу шампундар кадимки самынга окшош жана щелочтуу-сапондолгон майлар же сульфаттар менен иштейт.