10:03
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.11
Кыргызча

Азия чемпионаты: Бүгүн Мээрим менен Айпери алтын үчүн килемге чыгат

Фото Интернеттен алынды

Кыргызстандык балбандар Мээрим Жуманазарова жана Айпери Медет кызы бүгүн, 9-апрелде Бишкекте өтүп жаткан спорттук күрөш боюнча Азия чемпионатында килемге чыгышат.

Мээрим Жуманазарова 68 кг салмакта кытайлык Зелу Лини 1:1 эсеби менен утуп, финалга бет алды. Чечүүчү беттеште ал япониялык Мива Морикава менен кездешет.

Ал эми Медет кызы Хуи Чжангды 11:0 менен жеңип, финалга жолдомо алды. Финалда моңгол кызы Даваансана Энх-Амар менен күрөшөт.

Белгилей кетсек, кечээ чемпионаттын үчүнчү күнүндө кыз-келиндер күрөшү боюнча беттештер өттү.

Анда 50, 55, 59, 68 жана 76 кг чейинки салмактарда медалдар ойнотулду.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/369586/
Кароо: 74
Басууга
Теги
Кыргызстан грек-рим күрөшү боюнча командалык эсепте экинчи орунга чыкты
Азия чемпионаты. Раззак Бейшекеев Кыргызстанга төртүнчү алтын медалды алып келди
Азия чемпионаты. Айпери Медет кызы финалга чыкты
Азия чемпионаты: Мээрим менен Айпери жарым финалга чыкты
Азия чемпионаты: Бүгүн килемге Айпери баштаган балбан кыздар чыгышат
Азия чемпионаты: Кыргызстандык үч балбан алтын медаль утту
Чемпиондор Лигасынын 1/4 финалы: «Реал Мадрид» өз үйүндө «Бавариядан» жеңилди
Азия чемпионаты: Экинчи күнү эки кыргызстандык балбан жарым финалга чыкты
Азия чемпионаты: Бүгүн кыргызстандык кайсы балбандар күрөшөт?
Азия чемпионаты: Эркин күрөш боюнча кыргызстандык он балбан килемге чыгат
Эң көп окулган жаңылыктар
VI&nbsp;Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары. Байсалов Эрдоган менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары. Байсалов Эрдоган менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү
Бишкек-Ош жана Бишкек&nbsp;&mdash; Нарын унаа жолдорунда 550дөн ашык мас айдоочу кармалды Бишкек-Ош жана Бишкек — Нарын унаа жолдорунда 550дөн ашык мас айдоочу кармалды
Бүгүн Бишкекте күрөш боюнча Азия чемпионаты башталат Бүгүн Бишкекте күрөш боюнча Азия чемпионаты башталат
ЖРТга дээрлик 57&nbsp;миңдей абитуриент катталды. ЖРТга дээрлик 57 миңдей абитуриент катталды.
9-апрель, бейшемби
09:35
Бүгүнкү доллардын курсу Бүгүнкү доллардын курсу
09:15
Азия чемпионаты: Бүгүн Мээрим менен Айпери алтын үчүн килемге чыгат
09:00
«Жаз деми» жарышы: Бишкектин түштүк магистралынын бир тарабы убактылуу жабылат
08:30
Бишкек бийлиги шаар тургундарды жана коноктору вальс кечесине чакырат
08:00
Кыргызстан грек-рим күрөшү боюнча командалык эсепте экинчи орунга чыкты
8-апрель, шаршемби
19:55
Азия чемпионаты. Раззак Бейшекеев Кыргызстанга төртүнчү алтын медалды алып келди
18:26
Азия чемпионаты. Айпери Медет кызы финалга чыкты
18:16
9-апрелге карата аба ырайы
16:18
Бишкекте күн сайын 1 миң 300гө чейин автобус каттайт