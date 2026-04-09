Азия чемпионаты: Бүгүн Мээрим менен Айпери алтын үчүн килемге чыгат

Кыргызстандык балбандар Мээрим Жуманазарова жана Айпери Медет кызы бүгүн, 9-апрелде Бишкекте өтүп жаткан спорттук күрөш боюнча Азия чемпионатында килемге чыгышат.
Мээрим Жуманазарова 68 кг салмакта кытайлык Зелу Лини 1:1 эсеби менен утуп, финалга бет алды. Чечүүчү беттеште ал япониялык Мива Морикава менен кездешет.
Ал эми Медет кызы Хуи Чжангды 11:0 менен жеңип, финалга жолдомо алды. Финалда моңгол кызы Даваансана Энх-Амар менен күрөшөт.
Белгилей кетсек, кечээ чемпионаттын үчүнчү күнүндө кыз-келиндер күрөшү боюнча беттештер өттү.
Анда 50, 55, 59, 68 жана 76 кг чейинки салмактарда медалдар ойнотулду.