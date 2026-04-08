Азия чемпионаты: Кыргызстандык үч балбан алтын медаль утту

Бишкекте күрөш боюнча Азия чемпионатында кыргызстандык балбандар Афтандил Таалайбек уулу, Акжол Махмудов жана Асан Жанышов алтын медаль утту.
Мелдеште балбандар грек-рим, эркин күрөш жана кыз-келиндер күрөшү боюнча күч сынашат. Жалпысынан 350гө жакын балбан катышып, 30 комплект медаль ойнотулат.
Кыргызстандык балбан Акжол Махмудов ирандык Али Забихолла Оскуну жеңип, төртүнчү жолу Азия чемпиону болду.
Буга чейин Махмудов 2018, 2022, 2023-жылы Азия чемпиондугун багындырган. Ошондой эле ал 2 жолку дүйнө чемпиону болгон.
Үчүнчү алтын! Кыргызстандык балбан Асан Жанышов Бишкекте өткөн грек-рим күрөшү боюнча Азия чемпионатында алтын медаль жеңип алды.
Ал 87 кг салмак категориясында күч сынашып, бардык атаандаштарын ишенимдүү жеңди. Чейрек финалда түркмөнстандык балбанды 10:0 эсебинде 30 секундда утса, жарым финалда казакстандык спортчуну 8:0 эсебинде жеңди.