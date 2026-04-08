08:56
USD 87.45
EUR 101.22
RUB 1.11
Кыргызча

Чемпиондор Лигасынын 1/4 финалы: «Реал Мадрид» өз үйүндө «Бавариядан» жеңилди

«Бавария» Чемпиондор Лигасынын чейрек финалынын биринчи оюнунда «Реал Мадридди» конокто жеңди.

Оюн 2:1 эсебинде аяктады.

Луис Диас биринчи таймда эсепти ачып, 42-мүнөттө гол киргизди. Экинчи таймдын башында Гарри Кейн коноктордун айырмасын эки эсеге көбөйттү. Килиан Мбаппе 74-мүнөттө бир гол киргизди.

Жооптук беттеш 15-апрелде Мюнхенде өтөт.

Европанын эң мыкты клубдук мелдешинин чейрек финалынын жооптук беттештери 14 жана 15-апрелде өтөт.

Ал эми финалдык беттеш Венгриянын Будапешт шаарындагы «Пушкаш Аренасында» өтөт. Беттеш 2026-жылдын 30-майына белгиленген.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/369390/
Кароо: 77
Басууга
Теги
Азия чемпионаты: Кыргызстандык үч балбан алтын медаль утту
Азия чемпионаты: Экинчи күнү эки кыргызстандык балбан жарым финалга чыкты
Азия чемпионаты: Бүгүн кыргызстандык кайсы балбандар күрөшөт?
Азия чемпионаты: Эркин күрөш боюнча кыргызстандык он балбан килемге чыгат
Азия чемпионаты. Кыргызстандык үч балбан финалга чыкты
Азия чемпионаты: Жарым финалга кимдер чыкты?
«Алай» футбол клубуна жаңы автобус белекке берилди
Азия чемпионаты: Бүгүн грек-рим күрөшү боюнча мелдештер башталат
Мунарбек Сейитбек уулу Түркияда өткөн эл аралык турнирде жеңүүчүсү болду
Бүгүн Бишкекте күрөш боюнча Азия чемпионаты башталат
Эң көп окулган жаңылыктар
VI&nbsp;Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары. Байсалов Эрдоган менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары. Байсалов Эрдоган менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү
Бишкек-Ош жана Бишкек&nbsp;&mdash; Нарын унаа жолдорунда 550дөн ашык мас айдоочу кармалды Бишкек-Ош жана Бишкек — Нарын унаа жолдорунда 550дөн ашык мас айдоочу кармалды
Бүгүн Бишкекте күрөш боюнча Азия чемпионаты башталат Бүгүн Бишкекте күрөш боюнча Азия чемпионаты башталат
ЖРТга дээрлик 57&nbsp;миңдей абитуриент катталды. ЖРТга дээрлик 57 миңдей абитуриент катталды.
8-апрель, шаршемби
08:42
Азия чемпионаты: Кыргызстандык үч балбан алтын медаль утту Азия чемпионаты: Кыргызстандык үч балбан алтын медаль у...
08:15
Касым Каимовго 100 жыл: Бүгүн жазуучуну эскерүү иш-чарасы өтөт
08:09
Чемпиондор Лигасынын 1/4 финалы: «Реал Мадрид» өз үйүндө «Бавариядан» жеңилди
7-апрель, шейшемби
17:35
8-апрелге карата аба ырайы
17:00
Азия чемпионаты: Экинчи күнү эки кыргызстандык балбан жарым финалга чыкты
16:39
Аламүдүн райондук сотунун судьясы 26 миң доллар пара алууга шектелүүдө
16:26
ЖРТга даярдануу үчүн «Булак» тиркемеге 61 миңден ашык окуучу катталган
16:11
12 жылдык окууга өтүү: 5-класстар үчүн «Табигый илимдер» китептери басылып чыкты