Азия чемпионаты: Эркин күрөш боюнча кыргызстандык он балбан килемге чыгат

Кыргызстандын эркин күрөш боюнча улуттук курама командасы Бишкекте өтүп жаткан Азия чемпионатында күч сынашат. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт агенттигинен билдиришти.
Курама команданын тизмеси:
57 кг чейин — Абдымалик Карачов;
61 кг чейин — Бекзат Алмаз уулу;
65 кг чейин — Рустам Кахаров;
70 кг чейин — Эрназар Акматалиев;
74 кг чейин — Орозобек Токтоманбетов;
79 кг чейин — Адилет Маратбаев;
86 кг чейин — Малик Шаваев;
92 кг чейин — Яков Чаплин;
97 кг чейин — Каныбек Абдухаиров;
125 кг чейин — Арслан Турдубеков.
Машыктыруучулар штабы:
башкы машыктыруучу — Азат Мирахимов;
улук машыктыруучусу — Эламан Доктурбек уулу;
U-23 курамасынын улук машыктыруучусу — Илгиз Жакыпбеков.