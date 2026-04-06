«Алай» футбол клубуна жаңы автобус белекке берилди

Ош шаарынын мэри Жанарбек Акаев «Алай» футбол клубуна жаңы, заманбап автобус белекке берди. Бул кадам команданын транспорттук кыйынчылыктарын жеңилдетүү жана беттештерге баруу үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында жасалды. Бул тууралуу муниципалдык басма сөз кызматы билдирди.

Сүрөт: Ош шаардык мэриясынын басма сөз кызматы. «Алай» футбол клубуна жаңы автобус белекке берилди.

Мэр кесипкөй клубдун ийгилиги талаадагы оюндан гана эмес, анын сыртындагы шарттардан да көз каранды экенин белгиледи.

«Бул автобус сиздерди стадиондорго гана эмес, улуу жеңиштерге да алып барсын. Алыскы сапарларды кыскартып, оор оюндарды жеңилдетсин», — деп тиледи мэр.

Быйыл Ош шаардык мэриясы командага колдоо көрсөтүүнү бир топ көбөйтүп, «Алай» футбол клубунун бюджетин 150 миллион сомго чейин жарлам берди.

Эске салсак, «Алай» (Ош) футбол клубу — 1960-жылы негизделген Кыргызстандагы эң эски жана эң көп сыйлыкка ээ болгон клубдардын бири. Учурда «Алай» муниципалдык клуб статусуна ээ жана Ош шаардык мэриясына таандык.
